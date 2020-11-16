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İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet filmi oyuncuları kimlerdir?

Sinema filmleri arasında merakla beklenen yapım olan İki Gözüm Ahmet'in konusu ve oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, İki Gözüm Ahmet konusu nedir? ve İki Gözüm Ahmet oyuncuları kimlerdir? sorularını araştırmaya başladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 20:28
İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet filmi oyuncuları kimlerdir?
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Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinin anlatılacağı İki Gözüm Ahmet filmi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi İki Gözüm Ahmet filminin konusunu araştırırken aynı zamanda filmin oyuncuları da araştırılıyor.

İki Gözüm Ahmet konusu nedir?

Pek çok kişinin merakla beklediği İki Gözüm Ahmet filmi ünlü şarkıcı Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini konu almaktadır.

2000 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın hayatının anlatılacağı filmin vizyona girmesi konusunda hukuki engeller bulunmaktadır. Bu nedenle filmin yayın tarihi sürekli değişmektedir.

İki Gözüm Ahmet ne zaman vizyona girdi?

13 Kasım itibari ile birlikte vizyona giren İki Gözüm Ahmet filminin yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata oturuyor. Şavata aynı zamanda filmde oyunculu olarakta boy gösteriyor.

Oyuncu kadrosu

Özgür Tüzer (Ahmet)

Aleyna Solaker (Ceylan)

Serdar Orçin (Bedo)

Eşref Bukan (Zaza)

Gani Rüzgar Şavata (Cemil Başkan)


Ruhi Sarı (Hasan Hüseyin)

Metin Yıldız (Suphi)

Kemal Topal (Baba)

Kıvanç Ali Aktan (Ahmet)

Yelda Reynaud (Avukat)

Ekin Akkaş (Şair)

13 Kasım’da Türkiye’de vizyona giren film aynı zamanda Almanya, Hollanda ve Avusturya’da da vizyona girmiştir.

 

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 20:28
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