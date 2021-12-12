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İki Aşığın Ölümü film konusu nedir?

İki Aşığın Ölümü filminin konusu nedir? Film yorumu? Adlı içeriğimize hoş geldiniz. Sadece birkaç dakika vaktinizi alacak olan içeriğimizde İki Aşığın Ölümü filminin konusu nedir? Filmin yorumu? Film analizi ve eleştirisi? Filmde yer alan oyuncu kadrosu kimlerden oluşmaktadır? Film karakterleri kimler? Filmin yönetmeni kim? İki Aşığın Ölümü filminin yayınlanma tarihi ne zaman? Filmi aldığı IMDB puanı kaç? Filmin özeti vb. daha birçok detaylara ve cevaplara erişebileceksiniz. Şimdiden iyi okumalar..

12 Aralık 2021 Pazar 12:11
İki Aşığın Ölümü film konusu nedir?
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İki Aşığın Ölümü filminin konusu nedir? Film yorumu? Adlı içeriğimize hoş geldiniz. Sadece birkaç dakika vaktinizi alacak olan içeriğimizde İki Aşığın Ölümü filminin konusu nedir? Filmin yorumu? Film analizi ve eleştirisi? Filmde yer alan oyuncu kadrosu kimlerden oluşmaktadır? Film karakterleri kimler? Filmin yönetmeni kim? İki Aşığın Ölümü filminin yayınlanma tarihi ne zaman? Filmi aldığı IMDB puanı kaç? Filmin özeti vb. daha birçok detaylara ve cevaplara erişebileceksiniz. Şimdiden iyi okumalar..

Orijinal adı ‘’ The Killing of Two Lovers ‘’ olan filmin incelemesinde herhangi bir spoiler bulunmuyor.

İki Aşığın Ölümü filmi, elinde tuttuğu silahını yatak odasında uyumakta olan bir çifte doğrultan ve isminin de sonradan David olduğunu öğrendiğimiz kişi ile başlamaktadır. David ‘in silahı çifte doğrulttuğunda elleri titremiyor. Son derece sakin bir tavır ile uyuyan çiftin üzerine doğru namlusunu hareket ettiriyor ve ‘’ Ben ne yapıyorum? ‘’ düşüncesi içinde olmalı ki birden bir hışım ile çıkıp evi terk ediyor.

Filmin ilerleyen sahnelerinde ise, silahını doğrulttuğu kişilerden birinin David ‘in eşi yani Nikki olduğunu görüyoruz ve filmin akışı David özelinde devam ediyor. Yaşlı olan babası ile hayat yaşayan ve oldukça da bunalımlı bir ruh halinde olan karmaşık bir dünyanın içinde yer aldığı görülmektedir. Bu süre zarfından sonra da David ‘in eşi Nikki ile ilgili de bir takım izlenimler sunulmaktadır. Senelerdir evli olmalarına rağmen son zamanlarda içinde bulundukları yolculukları çok da iyi bir şekilde ilerlememektedir ve bugünlerde de evliliklerini bitirme aşamasına kadar geleceklerdir.

İki Aşığın Ölümü filminin konusu nedir?

Orijinal adı ile ‘’ The Killing of Two Lovers ‘’ olan film, hem yazar hem de yönetmen olan Robert Machoian ‘ın dağılmaya yüz tutmuş bir ailenin dramatik bir portresidir. David ile Nikki arasında birtakım sorunlar olduğunu seyirciye göstermeye çalışmaktadır. 4 tane birbirinden güzel ve akıllı çocuğa sahip olmalarına rağmen ilişkilerinin artık öldüğüne ve geleceği farklı şekillerde planlayacaklarına dair filmde ışıklar tutulmaktadır. Ayrıca Nikki, Derek adında yeni bir erkek arkadaşı ile bir başlangıç yapmıştır. David de, hala çocuklarını düşünen ve Nikki için de orada hazır olabileceğini belirten ifadeler kullanmaya devam etmektedir.

Robert Machoian, evlilik bittiği zaman dünyanın da sonunun gelmeyeceği tezini Nikki karakteri üzerinden ince bir şekilde işlemektedir. David ‘in önce öfke kontrolü ile başlayıp sonrasında da devam eden bazı sorunlar ile evliliklerinin uçuruma yöneldiği, ilişkilerine çok erken bir yaşta başlayarak çocuklarının da çok hızlı bir şekilde dünyaya gelmesi ile birçok insani gelişme ile de tezini başlatmaktadır. Nikki ‘nin yeni erkek arkadaşı Derek üzerinden de savunmakta olduğu tezini tamamen genişleterek David de yalnızlığı ile filmde ön plana çıkmaktadır.

İki Aşığın Ölümü, hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek ve görebileceğimiz bir evlilik ilişkisinin ruhani aşkı ile yoluna devam ederken bir yandan da izleyiciyi büyük bir çatışmanın da içine doğru çekmektedir. Yapılan evliliklerin, ilişkilerin romantik ya da sevgisel boyutundan çok, ortak bir payda içinde buluşan kişilerin gerçek anlamda ne istediklerine ya da hayatı nasıl bir şekilde yaşamak istediklerine şık tutuyor. İncinmeler, kırılmalar ve üzüntüler eşliğinde kopup giden ya da güçlük ile, umut ile bir araya gelen hayallere odaklanmaktadır. Bu filmi mutlaka izleminiz gerekiyor. Son derece ince düşünülmüş harika bir yapıt. Sonuç olarak bu İki Aşığın Ölümü filmine 10 puan üzerinden 7,5 puan veriyoruz.

The Killing of Two Lovers filminin IMDB puanı kaç?

The Killing of Two Lovers yani İki Aşığı Ölümü filmi yayınlandığı tarihten itibaren seyircinin ilgi odağı haline gelen bir film oldu ve seyirci tarafından almış olduğu IMDB puanı ise

7,0

‘dir.

The Killing of Two Lovers filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve karakterleri kim?

  • Clayne Crawford, The Killing of Two Lovers filminde David karakterine hayat vermektedir.
  • Sepieh Moafi, The Killing of Two Lovers filminde Nikki karakterine hayat vermektedir.
  • Chris Coy, The Killing of Two Lovers filminde Derek karakterine hayat vermektedir.
  • Avery Pizzuto, The Killing of Two Lovers filminde Jess karakterine hayat vermektedir.
  • Arri Graham, The Killing of Two Lovers filminde Alex karakterine hayat vermektedir.
  • Ezra Graham, The Killing of Two Lovers filminde Theo karakterine hayat vermektedir.
  • Jonah Graham, The Killing of Two Lovers filminde Bug karakterine hayat vermektedir.

İki Aşığın Ölümü filminin konusu ve yorumu adlı içeriğimizin sonuna geldik. Siz değerli okuyucularımıza şimdiden iyi seyirler dileriz. Umarım keyif ile okuduğunuz bir yazı olmuştur. Günce haberlerden ve dizi film içeriklerinden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Başka içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın..



Son Güncelleme: 12.12.2021 12:11
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