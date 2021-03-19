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İhtiyar Kurtlar filmi konusu ve oyuncuları

Bugün saat 20:30'da TRT 2 ekranlarında olacak olan İhtiyar Kurtlar filmi, seyircilerin ilgisini çekmiş durumda. İhtiyar Kurtlar filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Gibi sorular seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı.

19 Mart 2021 Cuma 15:09
İhtiyar Kurtlar filmi konusu ve oyuncuları
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Yönetmenliğinde Selahattin Sancaklı'nın bulunduğu İhtiyar Kurtlar bugün saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında yer alacak. 

1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sırasında Plevne cephesinde beraber savaşmış olan dört gazi, bir baskın esnasında komutanlarını Plevne de şehit verirler. Yılların ardından 1915 Çanakkale savaşında komutanlarının yeğeni olan ve aynı isme sahip olan (Yusuf) teğmen’in esir düştüğü haberini alırlar. Dört ihtiyar ve bir de özürlü genç esir kurtarma operasyonuna girişirler.

Filmin oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Birhan Tut, Necmettin Çobanoğlu, Deniz Evin, Gaye Turgut Evin, Serhat Özcan, Ender Ballıkaya, Yiğit Sönmez, Abdullah Cevheroğlu ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler rol almaktadır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
Ihtiyar KurtlarTRT 2OsmanlıFilm
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