İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler

Oyuncu İhsan Önal son yılların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yakışıklı oyuncu son olarak Jet Sosyete adlı dizide yer almıştı.

İhsan Önal kimdir?

18 Eylül 1980 yılında Adana’da dünyaya gelen İhsan Önal, CRAFT Oyunculuk Atölyesinde eğitim almıştır. Buradaki eğitimin ardından Akademi 35Buçuk’ta da sahne eğitimleri alan oyuncu kariyerinde çok sayıda tiyatro oyununa çıkmıştır.

İhsan Önal kamera önüne ilk kez reklam filmleriyle geçmiş ve Vodafone, Şok, Garanti gibi önemli markaların reklamlarında rol almıştır. Kariyerinde ilk kez 2015 yılında Baskın: Karabasan adlı filmle setlerde yer alan oyuncu 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisiyle adını duyurmuştur. Daha sonra Borç isimli bir sinema filminde de yer alan oyuncu son olarak Jet Sosyete adlı dizide rol almıştır.