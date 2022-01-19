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İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kim?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan İçimizden Biri dizisi ile gelişmeleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Dizinin çekim çalışmaları da başlamış durumda. Yavaş yavaş ise oyuncu kadrosu şekilleniyor. İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kim? Dizinin yönetmen koltuğunda kim oturuyor? Senaryosu ile ses getirecek olan dizinin senaristi de merak edilenler arasında. İçimizden Biri dizisinin senaristi kim? Bu dev yapımı hangi şirket üstlendi?

19 Ocak 2022 Çarşamba 15:01
İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kim?
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İlginç senaryosu ile şimdiden reytingleri alt üst edeceğe benzeyen İçimizden Biri dizisinin duyurusu Show TV sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Dizi ile ilgili bilgiler ise yavaş yavaş kulislere sızmış durumda.

Senaryonun Ege'de geçeceği belirtilirken şehir olarakta ya İzmir yada Muğla olacağı konuşuluyor. Egeli bir genç kız olan Havva ile İrlandalı hristiyan bir gencin zorlu ak serüvenini anlatacak olan iddialı dizide bayan başrol oyuncusunun Gizem Güneş olacağı belirtiliyor. Erkek başrol oyuncusununda net olmamakla beraber Uraz Kaygılaroğlu'na verileceği iddia ediliyor.

Gizem Güneş 1995 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı ve İçimdeki Fırtına dizisi ile ün kazanmaya başladı. En son Show TV ekranlarında yayınlanan bir kaç gün öncwe final yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde de oynadı ve dizinin final yapması ile beraber bu yeni yapıma transfer olduğu iddia edildi. Fransızca Öğretmenliği mezunu olan Gizem Güneş İstanbul Teknik Üniversitesinde konservatuvar kurslarına almıştır.

İçimizden Biri dizisinin yapımcılığını ise Süreç Film üstlenecek. Dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda ise tecrübeli Ersoy Güler oturacak.

 


Son Güncelleme: 19.01.2022 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Içimizden BiriAdamHavva
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