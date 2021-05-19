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İçimizden Biri dizisine bomba transfer! Gizem Güneş İçimizden Biri dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yakında yayın hayatına başlayacak olan İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Diziye, son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide oynayan Gizem Güneş’in dahil olduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:21
İçimizden Biri dizisine bomba transfer! Gizem Güneş İçimizden Biri dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizinin yönetmeni Ersoy Güler, dizi final yapar yapmaz yeni bir projeye adım attığını açıkladı. Güler’in yeni projesi ise merakla beklenen İçimizden Biri dizisi. Yakında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi İçimizden Biri’nin çekimleri Ege’de yapılacak. İçimizden Biri dizisinde, Hristiyan bir ailenin oğlu ile Müslüman bir ailenin kızının yaşadığı aşk anlatılacak.

Yeni başlayacak olan dizinin kadrosu yeni yeni şekillenirken diziye, başarılı oyuncu Gizem Güneş’in Havva karakteri ile katılacağı öğrenildi.

Gizem Güneş kim?

1995 yılında dünyaya gelen Gizem Güneş, Fransızca Öğretmenliği mezunudur. Güzel oyuncunun ilk dizi deneyimi Bin Bir Gece olurken, oyuncu bu zamana kadar; Kanatsız Kuşlar, İçimizdeki Fırtına, 4N1K gibi dizilerde oynamış ve performansı ile adından sıkça söz ettirmiştir.


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:21
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