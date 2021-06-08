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İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?

Show Tv ekranlarına yaz sezonu için gelmeye hazırlanan dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyicinin merak ettiği sorular arasında, İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Ne zaman ekrana gelecek? tüm soruların yanıtını haberimizde veriyoruz. İşte tüm detaylar burada!

08 Haziran 2021 Salı 10:19
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
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Show Tv ekranlarına yaz sezonu için gelmesi planan İçimizden Biri dizisi şimdiden merak konusu oldu. İzleyici sosyal medya üzerinden dizinin nerede çekildiğini, oyuncu kadrosunun kimlerden oluştuğunu ve ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor. Bizde siz kıymetli okurlarımız için dizi hakkında tüm araştırılanları haberimizde derledik.

Süreç Film'den çıkan İçimizden Biri dizisi, Show Tv ekranlarında yayınlacak. Yönetmeni Ersoy Gülerdir. 

Dizinin oyuncu çalışmaları halen devam ediyor. Konusu İrlandalı Hıristiyan bir erkekle Müslüman bir kadının arasında yaşanan aşk ekranlara gelecek. Kadın rolüne can verecek oyuncu dizide Havva olarak adı geçiyor ve Gizem Güneş oynacağı kesinleşti. Partneri tam belli olmayan güzel oyuncu bir yaz dizisiyle ekranlara gelecek. 

Çekimleri Ege bölgesinde gerçekleşecek dizinin çekim tarihi Temmuz sonu olduğu kesinleşti. Muğla'da çekileceği kesinleşti. 

Gizem Güneş ve Mustafa Avkıran'ın kesin oynayacağı dizide cast çalışmaları devam ediyor. Dizi ile ilgili güncel haberler geldikçe sitemizde siz değerli okuyucularımız için paylaşmaya devam edeceğiz. 


Son Güncelleme: 08.06.2021 10:19
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Içimizden BiriDiziNerede çekiliyorShow Tv
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