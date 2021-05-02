İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses’in yeni eşi Gülçin Karakaya, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hem magazin gündeminden hem de sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Karakaya, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Durum böyle olunca da vatandaşlar intenet üzerinden Gülçin Karakaya ile ilgili araştırmalar yapıyor. Gülçin Karakaya’nın hayatını merak eden vatandaşlar, bu konuyu intenetten araştırıyor. İşte Gülçin Karakaya’nın hayatı ile ilgili bilgiler...

Gülçin Karakaya ile ilgili bilgiler

Gülçin Karakaya ile ilgili bilgiler kısıtlı olsa da Karakaya’nın 26 yaşında olduğu biliniyor. 1.5 aydır İbrahim Tatlıses ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Gülçin Karakaya’nın Instagram adresi ise ‘imgulckarakaya’ adresidir.