İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?

İbo Show programıyla ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses'in toplamda kaç çocuğu olduğu merak ediliyor. Programın son bölümüne konuk olan Elif Ada'nın annesinin kim olduğuna dair bilgileri derledik.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:33
İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
Takip Et:

Yıllar sonra İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses’in bu haftaki konuklarından biri kızı Elif Ada oldu. Elif Ada’nın virüs nedeniyle babasını öpmemesi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Programı izleyen izleyiciler İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada ve diğer çocukları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

İbrahim Tatlıses’in kaç çocuğu var?

İmparator lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses’in toplam 7 çocuğu bulunmaktadır. Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, Perihan Savaş’tan olan kızı Melek Zübeyde ve son dönemde şarkıcılığa adım atan Dilan Çıtak’ı herkes tanıyor. Tatlıses’in 2011 yılında hayatını birleştirdiği Ayşegül Yıldız’dan ise Elif Ada isminde bir kızı bulunuyor. Tatlıses’in bunun dışında ilk evliliğinden olan 3 çocuğu daha var.



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesIdo TatlısesDilan çıtakMelek ZübeydeElif AdaAyşegül Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
Ankaragücü - Konyaspor maçı
Çocukluk dizisi bitti mi, neden final yapıyor?
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Jüt halı nasıl temizlenir? Evde jüt halı temizliği yöntemleri
Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
E-Devlet öğrenci belgesi çıkarma ve sorgulama işlemleri
İbo Show ne zaman başlayacak,yeni yayın tarihi hangi gün?
2020 yılı fındık alım fiyatları ne kadar? İl İl Fındık Fiyatlarını Açıklandı!
Mahkumlara Af ve Süresiz Nafaka Hakkında Açıklama Adalet Bakanı'ndan Geldi!
Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2020 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yer aldığı dizi ve film yapımları
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?
Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser karakterini Pamir Pekin canlandırıyor
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir doğum tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.