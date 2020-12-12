İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?

Yıllar sonra İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses’in bu haftaki konuklarından biri kızı Elif Ada oldu. Elif Ada’nın virüs nedeniyle babasını öpmemesi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Programı izleyen izleyiciler İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada ve diğer çocukları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

İbrahim Tatlıses’in kaç çocuğu var?

İmparator lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses’in toplam 7 çocuğu bulunmaktadır. Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, Perihan Savaş’tan olan kızı Melek Zübeyde ve son dönemde şarkıcılığa adım atan Dilan Çıtak’ı herkes tanıyor. Tatlıses’in 2011 yılında hayatını birleştirdiği Ayşegül Yıldız’dan ise Elif Ada isminde bir kızı bulunuyor. Tatlıses’in bunun dışında ilk evliliğinden olan 3 çocuğu daha var.