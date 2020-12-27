İbrahim Tatlıses İbo Show'dan ne kadar kazanıyor?

İbrahim Tatlıses’in İbo Show programından ne kadar aldığı merak edilmeye başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programı çok izlenen yapımlar arasında yerini almış durumda.

İbo Show ne kadar kazanıyor? (2020)

Uzun bir aradan sonra tekrardan ekranlar karşısında yerini alan İbrahim Tatlıses, her hafta programda yeni isimleri konuk etmeye devam ediyor.

İbo Show konukları para alıyor mu?

26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, Saba Tümer, Okan Bayülgen ve Linet’i konuk eden Tatlıses’in İbo Show programından ne kadar kazandığı intenet üzerinden en çok araştırılan konular arsında yerini aldı. İmparator lakabıyla bilinen İbrahim Tatlıses’in program üzerinden aldığı miktar hakkında bir açıklama bulunmamaktadır. Yapımcılığında Global Medya’nın yer aldığı İbo Show programında konukların para aldığı ise bir başka merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Her yeni bölümünde birbirinden önemli isimlerin yer aldığı İbo Show programına konuk olarak katılan isimlerin para alıp almadığı konusunda programın yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmadı.