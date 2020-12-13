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İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'

İbo Show'un dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Tatlıses'in kızı Elif Ada damgasını vurdu. Kızını görünce gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses kızına 'Beni affet kızım' dedi.

13 Aralık 2020 Pazar 20:02
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
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İbrahim Tatlıses’in dün akşam yayınlanan İbo Show programına küçük kızı Elif Ada konuk oldu. Hem keyifli hem de duygusal anların yaşandığı bölüme, Tatlıses’in ‘’Kötü zamanda doğdun, beni affet kızım’’ sözleri damgasını vurdu.

‘’Beni affet kızım’’

İbo Show’un dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk oldu. Programın ortalarında İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada dahil oldu. Pandemi nedeniyle kimseyi öpmeyen, babasına dahi yaklaşmayan Elif Ada herkesi güldürdü.

Tatlıses, kızı Elif Ada ile aralarında geçen bir diyalogu anlatırken ise gözyaşlarına boğuldu. Ünlü türkücü, kızının kendisine neden şarkı söylemediğini sorduğunu söyledi. Tatlıses sözlerine şöyle devam etti ‘’Şimdi şarkı söylersem diyecek ki ‘bu babamın sesi değil’ ben de utandım söyleyemedim. Kötü zamanda doğdu, isterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım’’

Tatlıses’in bu sözleri herkesi duygulandırdı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesIbo ShowElif AdaGülben ErgenSerdar Ortaç
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