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İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümü için paylaşım eşi Filiz Erkal’dan geldi. Üzüntüsünü ve özlemini sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına sözleriyle anlatan Filiz Erkal sevenlerine İbrahim Erkal’ı hatırlattı. Yapılan paylaşım herkes tarafından yoğun ilgi gördü. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 19:06
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
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Sesinin güzelliği ile herkesi büyüleyen İbrahim Erkal ölüm yıldönümün 4.yılında sevenleri tarafından anılıyor. Kariyerinde iz bırakmış Yalnızım, Sırılsıklam, Canısı gibi şarkıları günümüzde hala popülerliğini koruyor. 2017 yılında evinin otoparkında geçirdiği beyin kanaması ile hayata gözlerini yuman Erkal yeni doğan çocuğuna doyamadan vefat etti. Gerisinde gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakan İbrahim Erkal en küçük kızı 12 günlükken üzüntülü haber alındı. Ölüm nedeni beyin kanaması olan Erkal sevenlerini ve ailesini üzüntülü anlar yaşandı. Müzisyen arkadaşları tarafından çok sevilen İbrahim Erkal kariyerinde başarıları da elde etti. 

Gözlü yaşlı eşi Filiz Erkal o zamandan bugüne kadar olan süreçte eşini unutmadığını paylaştığı fotoğraf ile herkese göstermiş oldu. İbrahim Erkal'ın eşi bu acı dolu kaybın sonunda çocukları için hayata tutunmayı başardı. Sosyal medya üzerinden Filiz Erkal tarafından gelen yapılan paylaşım şöyledir;

 Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü... Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım... Mekânın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür.

İbrahim Erkal ile eski bir fotoğrafını paylaşıp bu sözleri yazan Filiz Erkal herkesin yüreklerini sızlattı. Beğeni ve yorum rekoru kıran bu paylaşım İbrahim Erkal’ın unutulmadığına dair yorumlarda yaptı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:06
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Anahtar Kelimeler:
ölümPaylaşımErkal
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