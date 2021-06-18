İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

İbrahim Emin Ege’nin kim olduğu merak edilmektedir.

1984 Diyarbakır doğumludur. Üniversite yıllarına kadar Antalya’da eğitim görmüştür. Üniversitede de Antalya’da kalmış ve 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.

2001-2008 yıllarında Akdeniz Üniversitesi’nde Yaratıcı Sanatlar Topluluğu’nda diksiyon ve oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı topluluk içinde Salak Oğlum, Sizin Memlekette Eşek Yok Mu?, Sevgili Doktor, Bir Şehnaz Oyun, Kanlı Nigar ve Kadı adlı oyunlarda sahnede olmuştur. 2016 yılında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi ve hitabet derslerinin ileri seviyesini görmüştür.

2016 yılından itibaren Ferah Tiyatrosu’nda sahne almaktadır. Ertesi sene Performans İstanbul Tiyatrosu’nda sahne almıştır. İspanyol Yllana Theatre ve Performans İstanbul ortak yapımı olan Brokers oyununda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Oyunun yönetmeni ise Joseph Michael O’Cuneen’dir. Başarılı oyuncunun ileri seviyede İngilizcesi ve orta seviyede İspanyolcası vardır.

Rol aldığı filmler

2011- Dört Sıvı: Kan

2016- Babamın Kanatları

2017- Recep İvedik 5

2017- Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

2016 yılında Filinta ‘’Bin Yılın Şafağında’’ adlı dizide rol almıştır. Dört Sıvı: Kan filminin senaryo ekibinde de bulunmuştur.

Rüzgar Oyunculuk ve Menajerlik Prodüksiyon’a bağlı olarak mesleğine devam etmektedir.