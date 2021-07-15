İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna katıldı

Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni bir isim dahil oldu

ekranlarında uzun soluklu ve beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurovasine yeni bir ünlü isim dahil oldu. Başrollerini Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizide yeni sezondadahil oldu.

İbrahim Çelikkol son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almış ve başarılı bir oyunculuk sergilemiştir. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda usta ve yetenekli oyuncuları ile ATV’de.

