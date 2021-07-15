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İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna katıldı

ATV ekranlarında izleyici karşısına gelen ve beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Yetenekli oyuncu şimdiden rolü ile merak uyandırmayı başardı. Yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi oyuncu dahil oldu. Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde yer almaktadır. İşte tüm detaylar...

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:13
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna katıldı
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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni bir isim dahil oldu

ATV ekranlarında uzun soluklu ve beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir ünlü isim dahil oldu. Başrollerini Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizide yeni sezonda İbrahim Çelikkol dahil oldu. 

İbrahim Çelikkol son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almış ve başarılı bir oyunculuk sergilemiştir. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda usta ve yetenekli oyuncuları ile ATV’de. 


Son Güncelleme: 15.07.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÇelikkolDiziATVBir Zamanlar Çukurova
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