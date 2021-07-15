İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna katıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:13
Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni bir isim dahil oldu
ATV
ekranlarında uzun soluklu ve beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizi
sine yeni bir ünlü isim dahil oldu. Başrollerini Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizide yeni sezonda İbrahim Çelikkol
dahil oldu.
İbrahim Çelikkol son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almış ve başarılı bir oyunculuk sergilemiştir. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda usta ve yetenekli oyuncuları ile ATV’de.
Son Güncelleme: 15.07.2021 18:13
Takip Et: