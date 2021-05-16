İbo Show'un yeni bölümü neden yayınlanmayacak? İbo Show'un yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak?

Arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses 9 senenin ardından yeniden ekranlarda yerini almıştı. Sezonda en fazla gündemde yer alan programlardan birisi olan İbo Show bu akşam özel bölüm ile ekranlarda yerini alacak. İbo Show'un yeni bölümü programın hayranları tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İBO SHOW yeni bölümü neden ekranlarda olmayacak? İbo Show yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak?

İbo Show yeni bölümü neden yok?

2021 Ramazan Bayramı programları doğrultusunda bayram boyunca birçok dizi ve programın yeni bölümlerinde yayın aksaması oluştu. Televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde birçok eğlence programının daha önceleri yayınlanana bölümleri vardı. Yapım ve kanaldan resmi açıklamalar yapılmış gelmemiş olsa da İbo Show yeni bölümünün bayramdan dolayı ekranlarda olmadığı, önümüzdeki haftada yeni bölümü ile ekranlarda yer alacağı planlanıyor.