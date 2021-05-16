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İbo Show'un yeni bölümü neden yayınlanmayacak? İbo Show'un yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak?

Star TV ekranlarında yeniden yayın hayatına başlayan eğlence programı İbo Show'un yeni bölümü merak konusu oldu. Her hafta müzik sektöründen birbirinden farklı isimleri ağırlayan İbo Show her hafta Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda yer alıyordu. Star TV 15 Mayıs’ın yayın akışı içeriğinde İbo Show’un yeni bölümünü bulamayan seyirciler İBO SHOW yeni bölümü neden ekranlarda olmayacak? İbo Show yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak? Sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
İbo Show'un yeni bölümü neden yayınlanmayacak? İbo Show'un yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak?
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Arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses 9 senenin ardından yeniden ekranlarda yerini almıştı. Sezonda en fazla gündemde yer alan programlardan birisi olan İbo Show bu akşam özel bölüm ile ekranlarda yerini alacak. İbo Show'un yeni bölümü programın hayranları tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İBO SHOW yeni bölümü neden ekranlarda olmayacak? İbo Show yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak?

İbo Show yeni bölümü neden yok?

2021 Ramazan Bayramı programları doğrultusunda bayram boyunca birçok dizi ve programın yeni bölümlerinde yayın aksaması oluştu. Televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde birçok eğlence programının daha önceleri yayınlanana bölümleri vardı. Yapım ve kanaldan resmi açıklamalar yapılmış gelmemiş olsa da İbo Show yeni bölümünün bayramdan dolayı ekranlarda olmadığı, önümüzdeki haftada yeni bölümü ile ekranlarda yer alacağı planlanıyor.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowStar Tvİbrahim Tatlıses
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