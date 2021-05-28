İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

İbrahim Tatlıses uzun ara sonra ekranlara dönerek sevenleri ile buluştu. Şarkı dolu ve eğlenceli programı sunan İbrahim Tatlıses yeni programı İbo Show her hafta yeni konuklar ile gündeme geliyor. Star TV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan program heyecanını korumaya devam etmektedir.

Ekranlara yıllar önce İbo Show olarak katılan Tatlıses yıllar geçmesi ile hayranlarına aynı katkıyı vermektedir. 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak İbo Show’un konukları; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural olacaktır.