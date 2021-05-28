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İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Uzun ara sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses’in yeni programı İbo Show her hafta yeni bölümleri ile izleyicileri ekrana bağlamayı başardı. Her Cumartesi ekranlar olan İbo Show da konuklar ile programa canlılık gelmektedir. 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölüm konukları belli oldu. İşte merak edilen konuklar haberimizde

28 Mayıs 2021 Cuma 21:51
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
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İbrahim Tatlıses uzun ara sonra ekranlara dönerek sevenleri ile buluştu. Şarkı dolu ve eğlenceli programı sunan İbrahim Tatlıses yeni programı İbo Show her hafta yeni konuklar ile gündeme geliyor. Star TV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan program heyecanını korumaya devam etmektedir.

Ekranlara yıllar önce İbo Show olarak katılan Tatlıses yıllar geçmesi ile hayranlarına aynı katkıyı vermektedir. 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak İbo Show’un konukları; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural olacaktır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
KonukProgramIbo Show
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