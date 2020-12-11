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İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

Her hafta cumartesi akşamları Star TV de yayınlanan İbo Show'un bu haftaki misafirleri herkes tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekranlarda fırtınalar estiren İbo Show her hafta konuk ettiği ünlülerle de gündem oluyor, İbo Show'un yeni konukları izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İbo Show'un bu hafta cumartesi akşamı sıkı takipçilerine sürprizleri neler olacak merak ediliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 00:52
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?
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Çok uzun yıllardır ekranlarda olmayan sevenlerinin hep özlediği beklediği İbo Show bu haftada bomba konuklarıyla izleyenlerine güzel ve duygulu anlar yaşatacak. Başladığı günden bu yana Her cumartesi akşamı ekranlarda fırtınalar estiren İbo Show ağırladığı konuklarlada gündemden düşmüyor. 

İbo Show Konukları Kimler?

İbo Show'un cumartesi akşamki misafirleri,Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak. İbrahim Tatlıses’in minik kızı Elif Ada da ilk defa yayına misafir olacak.



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:52
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Ibo ShowKonuklar
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