İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

Çok uzun yıllardır ekranlarda olmayan sevenlerinin hep özlediği beklediği İbo Show bu haftada bomba konuklarıyla izleyenlerine güzel ve duygulu anlar yaşatacak. Başladığı günden bu yana Her cumartesi akşamı ekranlarda fırtınalar estiren İbo Show ağırladığı konuklarlada gündemden düşmüyor.

İbo Show Konukları Kimler?

İbo Show'un cumartesi akşamki misafirleri,Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak. İbrahim Tatlıses’in minik kızı Elif Ada da ilk defa yayına misafir olacak.