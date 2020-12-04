İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?

Ekranlara Geri Dönen İbo Show’un Yeni Bölüm Konukları Kimlerdir!

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İbo Show programı 3.bölümünü geride bıraktı. 4.bölüm fotoğrafları yayınlanan programın yeni bölümdeki konukları Gonca Vuslateri, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam olacaktır. Bu güçlü kadronun programda nasıl olacağı merak ediliyor. Seyirci karşısına 4. bölümüyle çıkacak olan İbo Show ekranlarda eğlendirmeye devam ediyor.

Aradan geçen 9 yılın ardından tekrar ekranlarda görmeye başladığımız sevilen program İbo Show, unutulmaz geceler yaşatırken hem eğlendiriyor hem de izleyicilere bir nostalji rüzgarı estiriyor.

4.bölümü 5 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan program yeni bölümünü seyircilere merakla bekletiyor. Yeni bölümde seyirciye unutulmaz gece yaşatacak olan konuklar ise müzisyen Cengiz Kurtoğlu, müzisyen Ümit Besen, oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Arif Susam olacaktır.