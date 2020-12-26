İbo Show'a Sürpriz konuk Zehra Gülüç kimdir? Cennetten Çiçek şarkı sözleri

9 sonra tekrar ekranlara dönen İbo Show haftalık konuklar ile kaldığı yerden devam ediyor. 26 Aralık 2020’de yeni bölümü ile ekranlara gelecek İbo Show konuklarından Zehra Gülüç merak edilmeye başlandı. Cennetten Çiçek şarkısı ile ülke genelinde büyük bir üne kavuşan Zehra Gülüç’ün kim olduğu araştırılmaya devam ediyor.
İbo Show konukları kimler?
Geçtiğimiz hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar’ın konuk olduğu İbo Show’un bu haftaki konukları Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet olacak. Star TV ekranlarında 20.00’da başlayacak olan programa sürpriz konuk olarak Cennetten Çiçek şarkısı ile Zehra Gülüç’te dahil olacak.
Zehra Gülüç kimdir?
6 Kasım 1998 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelen Gülüç Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünden mezundur. 16 yaşındayken ses tonu nedeni ile arkadaşlarının baskısı sonrasında YouTube’ye cover şarkı atan Gülüç, Cennetten Çiçek şarkısını Youtube hesabına yükledikten sonra büyük dikkat çekmiştir. Önemli isimler tarafından seslendirilen ve büyük başarı sağlayan Cennetten Çiçek şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ve Enes Yıldırım’a aittir.
Cennetten Çiçek şarkı sözleri
Bir başıma koyup gitme yar
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Alacaklıyım yıllardan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim var da
Alacaklıyım yıllardan
Bir başıma koyup gitme yar
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum…