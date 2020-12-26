İbo Show'a Sürpriz konuk Zehra Gülüç kimdir? Cennetten Çiçek şarkı sözleri

9 sonra tekrar ekranlara dönen İbo Show haftalık konuklar ile kaldığı yerden devam ediyor. 26 Aralık 2020’de yeni bölümü ile ekranlara gelecek İbo Show konuklarından Zehra Gülüç merak edilmeye başlandı. Cennetten Çiçek şarkısı ile ülke genelinde büyük bir üne kavuşan Zehra Gülüç’ün kim olduğu araştırılmaya devam ediyor.

İbo Show konukları kimler?

Geçtiğimiz hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar’ın konuk olduğu İbo Show’un bu haftaki konukları Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet olacak. Star TV ekranlarında 20.00’da başlayacak olan programa sürpriz konuk olarak Cennetten Çiçek şarkısı ile Zehra Gülüç’te dahil olacak.

Zehra Gülüç kimdir?

6 Kasım 1998 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelen Gülüç Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünden mezundur. 16 yaşındayken ses tonu nedeni ile arkadaşlarının baskısı sonrasında YouTube’ye cover şarkı atan Gülüç, Cennetten Çiçek şarkısını Youtube hesabına yükledikten sonra büyük dikkat çekmiştir. Önemli isimler tarafından seslendirilen ve büyük başarı sağlayan Cennetten Çiçek şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ve Enes Yıldırım’a aittir.

Cennetten Çiçek şarkı sözleri

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bir gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum…