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İBO Show’a konuk olan Resul Dindar kimdir, kaç yaşındadır? Resul Dindar’ın şarkıları nelerdir?

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen İBO Show tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan İBO Show’un bu haftaki konukları arasında Resul Dindar’da yer alıyor. Peki, Resul Dindar kimdir, şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

23 Ocak 2021 Cumartesi 21:59
İBO Show’a konuk olan Resul Dindar kimdir, kaç yaşındadır? Resul Dindar’ın şarkıları nelerdir?
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Yıllar sonra ekranlara dönen İBO Show, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan İBO Show’un bu haftaki bölümünde, Resul Dindar yer alıyor. Sesiyle kendine hayran bırakan Resul Dindar’ın hayatı, programı izleyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte Resul Dindar’ın hayatı...

Resul Dindar’ın hayatı

24 Ocak 1982 tarihinde Artvin’de hayata gözlerini açan Resul Dindar, Türk halk müziği ses sanatçısıdır.

Çocukluğundan itibaren müziğe önem veren Resul Dindar, 2008 senesinde arkadaşlarıyla birlikte bir müzik grubu kurdu. Karmate adlı grubu kuran Resul Dindar, bu grupta solistlik yapmaya başladı. Sonrasında iki albüm çıkaran Resul Dindar, hayran kitlesini arttırmaya başladı. 2012 senesinde gruptan ayrılan Dindar, tek başına müzik yapmaya başladı. 2013 senesinde ilk solo albümünü çıkaran şarkıcının kariyerini, tırmanmaya devam etti.

Albüm

Divane

Dalgalan Karadeniz

Aşk-ı Meşk

Single

Kendine İyi Bak

Sorma

Hiç

Güzelliğin On Par'etmez

Öptüm

Eyvallah

Yangın Yeri

Sevdam ile Beraber

Yaşlan Benimle

Hiç (Remix)

Kapundaki Nar Midur?

En Sonum

Duman Aldi Dağlara

Sırdaş



Son Güncelleme: 23.01.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Resul DindarIbo Showİbrahim Tatlıses
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