İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?

İbo Show programına katılan ünlü oyuncu Ziynet Sali’nin hayatı merak edilmektedir.

Ziynet Sali kimdir?

1974 yılının 29 Nisan günü Kıbrıs’ta dünyaya gelen Ziynet Sali uzun yıllar İngiltere Manchester’da yaşamıştır. Ardından Kıbrıs’a dönen Sali, İstanbul’da üniversite kazanmış ve okumak için İstanbul’a yerleşmiştir. Okulu derece ile bitiren Ziynet Sali o yıllarda şarkı söylemeye başlamıştır.

Dünyanın birçok yerinde tuneye çıkan güzel sanatçı, X Factor yarışmasında jüri üyeliği yapmış ve birçok müzik ödülünün de sahibi olmuştur. Ziynet Sali Erkan Erzurumlu ile evlidir.

Ziynet Sali şarkıları

Zordur Oğlum

Rüya

Her şey Güzel Olacak

Sonsuz Ol

Kalbim Tatilde

Çeyrek Gönül

Ağlar mıyım Ağlamam

Yara

Başrol

Bana da Söyle

Ömrüm

Dağınık Yatak

Alışkın Değiliz

Amman Kuzum

Senin Olsun