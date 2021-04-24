İbo Show Zekeriya Ünlü kimdir, nereli? Zekeriya Ünlü kaç yaşında, evli mi?

Sıra geceleri ile adından her zaman söz ettiren eğlenceli Türkücü Zekeriya Ünlü’nün İbo Show’a katılacağı açıklandıktan sonra pek çok kişi Zekeriya Ünlü’nün kim olduğunu araştırmaya başladı.
Zekeriya Ünlü kimdir?
1962 senesinde Şanlıurfa’da doğan Zekeriya Ünlü, ortaokulu ve liseyi Şanlıurfa'da okudu. Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den dersler alarak sıra geceleri konusunda kendisini geliştiren Ünlü, aldığı eğitimlerin ardından İstanbul’a taşındı. Yedi kaset ve üç LP yaparak Türkiye’nin tanınan türkücülerinden birisi haline geldi.
Zekeriya Ünlü popüler şarkıları
Hele Yar Zalım Yar
Felek Sen Ne Feleksen
Fadile,
Başında Yazması Var,
Endim Gülün Bağına,
Oy Oy Oy Emine
Haydi Gidek Mersin'e
Balıklı Göl
Damlarda Zılgıt Sesi
Amane Amane
Ayle Hene
Antebin Kalesinde
Aralarda
Adanalı Esmer Olur Yan Bakar
Yürüyorum
Yarimin Adı Yaşar
Tü Allah Belanı Versin
Çifteteli
Nemrutun Kızı
Türkiyem
Dıkım Bımrım
Aney Urfa