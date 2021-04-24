İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

İbo Show Zekeriya Ünlü kimdir, nereli? Zekeriya Ünlü kaç yaşında, evli mi?

Star TV'nin sevilen müzik programı İbo Show'un bu haftaki bölümünde ünlü türkücü Zekeriya Ünlü konuk olacak. Sevilen türkücü Zekeriya Ünlü, hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:39
İbo Show Zekeriya Ünlü kimdir, nereli? Zekeriya Ünlü kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

Sıra geceleri ile adından her zaman söz ettiren eğlenceli Türkücü Zekeriya Ünlü’nün İbo Show’a katılacağı açıklandıktan sonra pek çok kişi Zekeriya Ünlü’nün kim olduğunu araştırmaya başladı.

Zekeriya Ünlü kimdir?

1962 senesinde Şanlıurfa’da doğan Zekeriya Ünlü, ortaokulu ve liseyi Şanlıurfa'da okudu. Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den dersler alarak sıra geceleri konusunda kendisini geliştiren Ünlü, aldığı eğitimlerin ardından İstanbul’a taşındı. Yedi kaset ve üç LP yaparak Türkiye’nin tanınan türkücülerinden birisi haline geldi.

Zekeriya Ünlü popüler şarkıları

Hele Yar Zalım Yar

Felek Sen Ne Feleksen

Fadile,

Başında Yazması Var,

Endim Gülün Bağına,

Oy Oy Oy Emine

Haydi Gidek Mersin'e

Balıklı Göl

Damlarda Zılgıt Sesi

Kara Üzüm Habbesi

Amane Amane

Ayle Hene

Antebin Kalesinde

Aralarda

Adanalı Esmer Olur Yan Bakar

Yürüyorum

Yarimin Adı Yaşar

Tü Allah Belanı Versin

Çifteteli

Nemrutun Kızı

Türkiyem

Dıkım Bımrım

Aney Urfa




Son Güncelleme: 24.04.2021 20:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowZekeriya ÜnlüZekeriya ünlü Kim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rick and Morty yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi açıklandı mı?
Rick and Morty yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi açıklandı mı?
Show TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm canlı izle!
Show TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm canlı izle!
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler?
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler?
FOX TV Savaşçı dizisi canlı yayın tek parça izle
FOX TV Savaşçı dizisi canlı yayın tek parça izle
2021 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2021 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?
Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?

Popüler Haberler

İbo Show Zekeriya Ünlü kimdir, nereli? Zekeriya Ünlü kaç yaşında, evli mi?
Ptt emekli maaşının kaç katı kredi çekebilir? 2021 Ptt emekli maaşına kredi çekme işlemleri
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Rick and Morty yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi açıklandı mı?
Show TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm canlı izle!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2021
Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer?
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2021 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
Asgari ücretin 1/3'ünden fazla ne demek? 2021
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri
Akrep dizisi Berna karakterini kim canlandırıyor? Başak Daşman kimdir?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Sen Çal Kapımı dizi oyuncusu Prens Seymen kimdir? Mert Öcal hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Gerçek adı nedir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Denizlispor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.