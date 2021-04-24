İbo Show Zekeriya Ünlü kimdir, nereli? Zekeriya Ünlü kaç yaşında, evli mi?

Sıra geceleri ile adından her zaman söz ettiren eğlenceli Türkücü Zekeriya Ünlü’nün İbo Show’a katılacağı açıklandıktan sonra pek çok kişi Zekeriya Ünlü’nün kim olduğunu araştırmaya başladı.

Zekeriya Ünlü kimdir?

1962 senesinde Şanlıurfa’da doğan Zekeriya Ünlü, ortaokulu ve liseyi Şanlıurfa'da okudu. Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den dersler alarak sıra geceleri konusunda kendisini geliştiren Ünlü, aldığı eğitimlerin ardından İstanbul’a taşındı. Yedi kaset ve üç LP yaparak Türkiye’nin tanınan türkücülerinden birisi haline geldi.

Zekeriya Ünlü popüler şarkıları

Hele Yar Zalım Yar

Felek Sen Ne Feleksen

Fadile,

Başında Yazması Var,

Endim Gülün Bağına,

Oy Oy Oy Emine

Haydi Gidek Mersin'e

Balıklı Göl

Damlarda Zılgıt Sesi

Kara Üzüm Habbesi

Amane Amane

Ayle Hene

Antebin Kalesinde

Aralarda

Adanalı Esmer Olur Yan Bakar

Yürüyorum

Yarimin Adı Yaşar

Tü Allah Belanı Versin

Çifteteli

Nemrutun Kızı

Türkiyem

Dıkım Bımrım

Aney Urfa