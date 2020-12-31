İbo Show Zehra Gülüç kimdir?

Zehra Gülüç kim?

Ülkemizde uzun yıllardır yayınlanan ve fenomen program haline gelentüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde, Linet ve Coşkun Sabah konuk olarak katılmıştı. Bu ünlü isimlerin haricinde ‘Cennetten Çiçek’ şarkısı ile tanınan’te programda sahneye çıkmıştı.

6 Kasım 1998 yılında doğan Zehra Gülüç, Tuncelilidir. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünde hala eğitim almaktadır. Sesinin güzel olması sebebiyle söylediği şarkıları Youtube da yayınlayan Gülüç, ‘Cennetten Çiçek’ şarkısı ile ün kazanmıştır.