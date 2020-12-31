İbo Show Zehra Gülüç kimdir?

31 Aralık 2020 Perşembe 20:05
Ülkemizde uzun yıllardır yayınlanan ve fenomen program haline gelen İbo Show
tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Okan Bayülgen
, Saba Tümer
, Linet ve Coşkun Sabah konuk olarak katılmıştı. Bu ünlü isimlerin haricinde ‘Cennetten Çiçek’ şarkısı ile tanınan Zehra Gülüç
’te programda sahneye çıkmıştı.
Zehra Gülüç kim?
6 Kasım 1998 yılında doğan Zehra Gülüç, Tuncelilidir. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünde hala eğitim almaktadır. Sesinin güzel olması sebebiyle söylediği şarkıları Youtube da yayınlayan Gülüç, ‘Cennetten Çiçek’ şarkısı ile ün kazanmıştır.
Son Güncelleme: 31.12.2020 20:05
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