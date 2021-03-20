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İbo Show Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında, evli mi? Zahide Yetiş'in gerçek adı nedir?

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Zahide Yetiş' le programı, oldukça sevilmiştir. Programın sunuculuğunu yapan Zahide Yetiş, tatlı diliyle seyircinin gönlünde taht kurmuştur. Zahide Yetiş kimdir? Aslen nereli? Güzel sunucu ile ilgili detaylara haberimizde yer verilmiştir.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:40
İbo Show Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında, evli mi? Zahide Yetiş'in gerçek adı nedir?
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Başarılı sunucu Zahide Yetiş, sevilen programıyla evleri şenlendirmeye devam ediyor. Hamilelik haberini canlı yayında vermiş ve seyircisiyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili gelişmeleri paylaşmıştı. Zahide Yetiş aslında kim? Nereli?

1979 Avusturya Viyana doğumludur. Annesi Yunanistan-Selanik, babası ise Kütahyalıdır. 1 kız, 3 erkek kardeşi vardır. Küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasına şahit olmuştur. Babaannesiyle birlikte İzmir’de yaşamıştır. Ortaokul ve lise yıllarında İzmir’de kalmıştır. Güzel konuşma, şiir okuma ve kompozisyon yarışmalarında birincilikleri vardır.

İzmir Özel Fatih Koleji’nde lise eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Küçük yaşlarda belgesel çalışmalarına katıldı. Televizyonculuk hayatına TRT belgesel seslendirme ile başlamıştır. Reklam seslendirmeleri, haber spikerliği ve metin yazarlığı yapmıştır.

TV8’de Kentlerin Dili programını sunmuştur. Mezun olduğu lisede Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri vermiştir. 2013 senesinde ‘’Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor’’ adlı kitap çıkarmıştır.

Sunduğu programlar

  • Genç gözüyle tartışma
  • İntenet TV
  • Türk site
  • Gün başlıyor
  • Şans karesi
  • İzlenimler
  • Doktorum

Kendi adını taşıyan programlarda da sunuculuk yapmıştır.

İlk eşiyle boşandıktan sonra ikinci evliliğini Cem Arısoy ile yapmıştır. 2018 yılında oğulları olmuştur. Yetiş, hamilelik haberini canlı yayında vermiştir. Bebek doğana kadar çalışmaya devam etmiştir.



Son Güncelleme: 20.03.2021 20:40
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Zahide YetişIbo Show
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