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İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler olacak? Star TV İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show, tüm hızıyla devam ediyor. Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan program, her hafta birbirinden farklı konukları ağırlıyor. Normalde cumartesi günleri yayınlanan program, bu hafta yılbaşına özel olarak perşembe günü yayınlanacak. Yılbaşı Özel programının konukları da belli oldu. İşte detaylar...

28 Aralık 2020 Pazartesi 01:51
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler olacak? Star TV İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı
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Tam 9 yılın ardından ekranlara geri dönen İbo Show, ilgiyle takip ediliyor. Cumartesi günleri Star TV’de yayınlanan program, günün en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. İzleyicinin yoğun ilgisi üzerine program, Yılbaşı Özel bölümü yapacak. Perşembe günü saat 20:00’de, Star TV’de yayınlanacak programa, katılacak konuklar da belli oldu.

 

Yayınlanan fragmanla İbo Show’a katılacak konuklar belli oldu. 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak programa; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer konuk olarak katılacak. Oldukça güçlü bir ekibin yer alacağı program, yılbaşı akşamı seyirciyle buluşacak.


https://www.youtube.com/watch?v=gcaETFckofk


Son Güncelleme: 28.12.2020 01:51
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