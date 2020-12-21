İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler?

Geride bıraktığımız yıllar içerisinde yüzlerce program gördük fakat akıllara ismini kazımış olan İbo Show un yeri birçok birey tarafından farklı bir yerdeydi. Yeni sezonu çekilen ibo Show programı seyirciler tarafından ilgi gördüğü kadar sosyal medya da oldukça ilgi görmekte. İbo Show un yılbaşına özel gerçekleşecek olan programına katılacak olan misafir konukların ismi şimdiden belli oldu! Sosyal hayatında yaşadığı sağlık problemlerinden sonra tekrar seyircisi ile buluşan İbrahim Tatlıses zaman zaman izleyiciyi güldürmekte zaman zaman duygusallaştırmakta. Uzun yıllar sonra yayınlanan program beğeni ile devam etmekte ve beklentileri olumlu yönde karşılamakta. Sağlığına yeniden kavuşan İbrahim Tatlıses birbirinden kıymetli ve değerli konukları ile yılbaşı özel programına hazırlanmakta.

İbo Show yılbaşı özel programının konukları belli oldu

İbrahim Tatlı sesin sunucu olduğu ve yeni sezonu ile ekran karşısına gelen İbo Show un bu hafta gösterimi gerçekleşmeyecek. 9 yıllık bir aradan sonra tekrar ekranlara gelen programın yılbaşına özel olarak yayınlanacak olan programına katılacak olan konukların isimleri belli oldu. İbo Show’un Yılbaşı Özel programında Seda Sayan ve Bülent Ersoy yer alacak.