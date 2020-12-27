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İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!

Sevilen program İbo Show programının yılbaşı özel konukları belli oldu. Herkesin merakla beklediği programın konukları Seda Sayan, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Şafak Sezer olacak.

27 Aralık 2020 Pazar 16:46
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!
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İbo Show programı yılbaşı özel fragmanı yayında! Konuklar kimler olacak?

9 yıl aranın ardından yeniden ekranlarda olan program İbo Show, yılbaşı özel programı için fragmanı yayınladı. Konuklarının her bölümde ilgi çekici olduğu, seyircileri şaşırttığı bu güzel ve eğlenceli programın, yılbaşı özel için ne gibi bir program hazırladığı ve konukların kimler olacağı merak konusu oldu.

Programın konuklarının belli olması ile heyecan dorukta bekleyiş başladı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in sunduğu ve birbirinden eğlenceli ve başarılı sanatçıların katılacağı program, izleyicilere keyifli saatler yaşatacağının garantisini verdi. 

Yılbaşı Özel Konukları

Heyecanla beklenen programın konukları belirlendi. İzleyicileri heyecanlandıran ve sabırsızlıkla beklemeye sebep olan konukların listesi!

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer’in katılacağı İbo Show programı herkesin sabırsızlanmasına sebep oldu. 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:46
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowSeda SayanŞAfak SezerBülent Ersoy
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