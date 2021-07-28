İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?

İbo Show ,yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezonun ilk haftasına önemli kişileri konuk olarak iyi bir giriş yapması beklenmektedir. Star TV’de yayınlanacak olan İbo Show’un ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İbo Show yeni sezon ne zaman?

İbo Show yeni sezon

Geçtiğimiz sezon sevilerek izlenen programın yeni sezonunun 21 Ağustos 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Çekimler de erken başlayacak. Bu yöntem ile herhangi bir aksilikte programın yayın akışı bozulmamış olacak.

İbo Show’un yeni sezonunda ilk hafta konukları Necati Şaşmaz, Şafak Sezer ,Arif Sağ ve Seren Serengil olması beklenmektedir. Önemli konuklarla reyting sıralamasında üst sıralarda yer almak isteyen program,her hafta cumartesi günü ekranlara gelecek.