İbo Show yeni bölüm, son bölüm izle Star TV 20 Mart 2021 Cumartesi - İbo Show 18. bölüm canlı izle

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show 18.bölümüyle 20 Mart 2021 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

İbo Show’un sunuculuğu yaptığı, programa her hafta müzik dünyasının önemli isimleri konuk oluyor. Her hafta Cumartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen programda izleyicilere müzik ziyafeti veriliyor.

İbo Show 18.bölüm konukları

İbo Show’un bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olarak katılacak.

İbo Show nerede çekiliyor?

ekranlarında yayınlanan İbo Show programı İstanbul Maslak’ta bulunan stüdyolarda çekilmektedir.

Her hafta sevilen isimlerin konuk olduğu programda müzik şöleninin yanı sıra İbrahim Tatlıses ve konuklar arasında eğlenceli anlar yaşanıyor. İbo Show her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

İbo Show 18.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.