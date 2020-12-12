İBO SHOW yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İbo Show yayın saati ve canlı yayın kanalı

Televizyon ekranlarına uzun zaman sonra yeniden geri dönüş yapan İbo Show, birbirinden değerli konukları ile izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunumu ile geçtiğimiz senelerde efsaneleşen İbo Show seneler sonra yeniden Star TV ekranlarında izleyicilere sunulmaya başlandı.

İbo Show ne zaman yayınlanacak?

İbo Show 12 Aralık konukları kimler?

İbrahim Tatlıses’in sunumu ile Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, her Cumartesi günü saat 20.00’da izleyici karşısına geçiyor. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen programı bir sonraki bölümü de 12 Aralık Cumartesi gününde yine Star TV ekranlarında yer alacak.

Sevilen programa her hafta birbirinden değerli isimler konuk olarak katılıyor. 5 Aralık tarihinde Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri gibi önemli isimlerin yer aldığı İbo Show programına 12 Aralık tarihinde kimlerin konuk olacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Şimdilik 12 Aralık tarihinde İbo Show’a hangi isimlerin konuk olacağı açıklanmadı. Bu konuda bir bilgi paylaşıldığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.