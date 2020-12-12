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İBO SHOW yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İbo Show yayın saati ve canlı yayın kanalı

Her hafta Cumartesi günlerinde Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan İbo Show, birbirinden ünlü konukları ile eğlenceli anlar yaşatıyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da 12 Aralık Cumartesi günü de birbirinden önemli isimler konuk olarak yer alacak...

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:30
İBO SHOW yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İbo Show yayın saati ve canlı yayın kanalı
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Televizyon ekranlarına uzun zaman sonra yeniden geri dönüş yapan İbo Show, birbirinden değerli konukları ile izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunumu ile geçtiğimiz senelerde efsaneleşen İbo Show seneler sonra yeniden Star TV ekranlarında izleyicilere sunulmaya başlandı.

İbo Show ne zaman yayınlanacak?

İbrahim Tatlıses’in sunumu ile Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, her Cumartesi günü saat 20.00’da izleyici karşısına geçiyor. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen programı bir sonraki bölümü de 12 Aralık Cumartesi gününde yine Star TV ekranlarında yer alacak.

İbo Show 12 Aralık konukları kimler?

Sevilen programa her hafta birbirinden değerli isimler konuk olarak katılıyor. 5 Aralık tarihinde Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri gibi önemli isimlerin yer aldığı İbo Show programına 12 Aralık tarihinde kimlerin konuk olacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Şimdilik 12 Aralık tarihinde İbo Show’a hangi isimlerin konuk olacağı açıklanmadı. Bu konuda bir bilgi paylaşıldığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.12.2020 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim TatlısesStar Tv
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