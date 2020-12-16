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İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu

Her hafta cumartesi günleri ekranlarda izleyici ile buluşan keyifli program İbo Show, dokuz yıllık bir aradan sonra yeniden başladı. Bu haftaki konuklarını merak eden izleyiciler yeni çıkan fragman ile sevindi. Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural'ın yer aldığı bölüm, 19 Aralık Cumartesi günü ekranda olacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:47
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
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İbo Show’da Bu Hafta!

Ekranların sevilen programı İbo Show, İbrahim Tatlıses’in sunumuyla hız kesmeden devam ediyor. Dokuz yıl verdiği ara sonrasında izleyicisiyle buluşan programın 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

Her hafta olduğu gibi eğlendirmek, konukların başarılı katkılarıyla ekranlarda yer alan programda bu hafta da birbirinden değerli ve başarılı sanatçılar konuk olacak. Gelecek yayın tarihi 19 Aralık Cumartesi olan programın yeni bölüm konukları:

Zara

Oktay Kaynarca

Yılmaz Vural ve

Oya Başar olacaktır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowZaraOktay KaynarcaYılmaz VuralOya Başar
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