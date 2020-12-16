İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu

İbo Show’da Bu Hafta!

Ekranların sevilen programı İbo Show, İbrahim Tatlıses’in sunumuyla hız kesmeden devam ediyor. Dokuz yıl verdiği ara sonrasında izleyicisiyle buluşan programın 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

Her hafta olduğu gibi eğlendirmek, konukların başarılı katkılarıyla ekranlarda yer alan programda bu hafta da birbirinden değerli ve başarılı sanatçılar konuk olacak. Gelecek yayın tarihi 19 Aralık Cumartesi olan programın yeni bölüm konukları:

Oktay Kaynarca

Yılmaz Vural ve

Oya Başar olacaktır.