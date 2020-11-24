İbo Show yeni bölüm fragmanı ve konukları 28 Kasım Cumartesi

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen İbo Show yeni sezonun en merak edilen programlarından bir tanesi haline geldi. 3. Bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show hakkında merak edilen soru ise yeni bölümde ki konukların kim olacağı oldu.

Poll Production ve Global Medya tarafından yapımcılığı üstlenen İbo Show’un 2. Bölümünde Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat programa katılmıştı.

28 Kasım 2020 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan İbo Show’un 3. Bölümüne katılacak konuklar ise araştırılırken yayınlanan fragman ile konuklar belli oldu. Buna göre, Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un İbo Show’un 3. Bölümünde konuk olacağı kesinleşti.

Kibariye tarafından söylenen bir şarkı sonrasında İbrahim Tatlıses’in ağlaması ise dikkat çekti.