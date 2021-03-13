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İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında yer alan ‘İbo Show’a 13 Mart 2021 tarihinde ünlü oyuncu Volkan Severcan konuk olacak. Oyuncunun kim olduğunu merak eden izleyiciler araştırmaya koyuldu. İbo Show Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan hakkında tüm bilgiler haberimizde

13 Mart 2021 Cumartesi 20:25
İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?
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Star TV ‘İbo Show’ a konuk olan ünlü oyuncu Volkan Severcan hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.  Severcan kaç yaşındadır? Evli mi? Nereli sorularına haberimizde cevap bulacak. İşte Volkan Severcan hakkında merak edilenler

Volkan Severcan kimdir?

28 Ağustos 1966 İzmir doğumlu Volkan Severcan, İzmir’de Özel Türk Koleji’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İşletme Bölümünü bitiren oyuncu öğrencilik yılları sırasında okulu bırakarak tiyatroya başladı. İstanbul’a taşınan ve orada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümüne geçiş yapan Severcan, başarılı üniversite eğitiminden sonra mezun oldu.

1984 yılları sırasında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak işe başlayan Volkan Severcan daha sonra Taksim Sanat Evi’nde işletme müdürü olarak çalıştı. 2000 yıllarında Dormen Tiyatrosu Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlar'da sahne aldı. Birçok dizi ve filmde sahne alan oyuncu halen Tiyatro Sahnekarlar'da hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaya devam etmektedir.

11 Mart 1994 yılına Buket Dereoğlu ile evlendi ve sonrasında 8 Mayısıs 1996 yılında evliliğini sonlandıran oyuncu 1997 yılında Müge Severcan ile evlendi. Bu evlilğinden Melis adında bir kızı olan oyuncu 2010 yılında Çocuklar Duymasın kadrosuna dahil oldu.

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 20:25
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