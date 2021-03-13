İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?

Star TV ‘İbo Show’ a konuk olan ünlü oyuncu Volkan Severcan hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Severcan kaç yaşındadır? Evli mi? Nereli sorularına haberimizde cevap bulacak. İşte Volkan Severcan hakkında merak edilenler
Volkan Severcan kimdir?
28 Ağustos 1966 İzmir doğumlu Volkan Severcan, İzmir’de Özel Türk Koleji’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İşletme Bölümünü bitiren oyuncu öğrencilik yılları sırasında okulu bırakarak tiyatroya başladı. İstanbul’a taşınan ve orada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümüne geçiş yapan Severcan, başarılı üniversite eğitiminden sonra mezun oldu.
11 Mart 1994 yılına Buket Dereoğlu ile evlendi ve sonrasında 8 Mayısıs 1996 yılında evliliğini sonlandıran oyuncu 1997 yılında Müge Severcan ile evlendi. Bu evlilğinden Melis adında bir kızı olan oyuncu 2010 yılında Çocuklar Duymasın kadrosuna dahil oldu.