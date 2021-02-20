İbo Show Uğur Karakuş kimdir, nereli? Uğur Karakuş kaç yaşında, evli mi?

Eğitim Hayatı

İstanbul’da hayata gözlerini açmış olan Uğur Karakuş 1 Ağustos 1978 tarihinde doğmuştur. İlkokul yıllarında Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda okumuştur ve ardından ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında okumuştur.

Kariyer Hayatı

Daha ilkokul yıllarındayken bağlamaya ve Türk halk müziğine ilgisi olan Uğur Karakuş’un babası da bir müzisyendi. Ortaokul yıllarında konservatuvara başladıktan sonra profesyonel olarak müzik hayatı başlamış oldu. Daha çocukken farklı restaurant, barlarda ve düğün organizasyonlarında çalışmış olan Uğur Karakuş liseye başladıktan sonra sahne hayatına biraz mola verip bestekarlık ve müzik yönetmenliği konusundaki çalışmalarına devam etme kararı almıştır.

Lise zamanlarında bestelediği parçalar sanatçılar tarafından okumuştur. Bestelerini okumuş olan sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur bulunmaktadır. Uğur Karakuş, Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu’nun müzik ve kaset yönetmenliğini üstlenmiştir ve çoğu sanatçının kasetinde bağlaması ve cümbüşü ile şarkılara eşlik etmiştir. Ayrıca birçok sanatçının sahne şefliği görevini de üstlenmiştir.

Yakın arkadaşı olan Ceylan’ın ricası üzerine düet yapmış olduğu ‘Gönlüme’aslı parçada ‘Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin’ dizeleri ile başlamış olan bölümün seslendirmesini yapmıştır. Bu esere klip çekildikten itibaren fazlasıyla ilgi görmüştür. Ceylan’ın misafir olduğu bir İbo Show bölümünde İbrahim Tatlıses ile tanışmış olan Uğur Karakuş, İbrahim Tatlıses’in isteği üzerine bir parça seslendirmiştir. Bu seslendirmesinden sonra, İbrahim Tatlıses Uğur Karakuş’un sesinden ziyadesiyle etkilenmiştir ve bir kaset teklifi sunmuştur. Bu teklifi geri çevirmeyen Uğur Karakuş teklifin ardından ‘Razıyım’ isminde bir kaset çıkarmıştır. Yeni kasetini çıkardıktan sonra birçok programa katılmaya devam eden Karakuş sonrasında da kaset çıkarmaya devam etmiştir. Müzik hayatına yorumcu olarak devam ettirirken bestekarlık ve müzik yönetmenliğini de geride bırakmamış, devam etmiştir ve birçok farklı organizasyonda sahne alıp konserler vermeye devam etmektedir.

Ana dalı bağlama olan Karakuş, cümbüş, buzuki, ud ve benzeri çalgıları profesyonel bir şekilde çalabilmektedir.