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İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?

Suzan Kardeş, gerek oyunculuk yeteneği gerek şarkıcılığı ve gerek makyözlüğüyle tanınmaktadır. Bir dönem albüm çıkaran Kardeş, dizilerde ve filmlerde aldığı rollerle de akıllara kazınmıştır. İşte Suzan Kardeş hakkında bilgiler...

13 Mart 2021 Cumartesi 20:18
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
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Suzan Kardeş, makyöz, şarkıcı ve aynı zamanda oyuncudur. 15 Nisan 1960’da Kosova’nın Mitroviça şehrinde yaşama gözlerini açmıştır. Kardeş, profesyonel iş hayatına 1982 yılında başlamıştır. 1982’de Hürriyet Gazetesi’nin fotoroman çekimlerindekilerin ve Şan Tiyatrosu’nun oyuncularının saç ve makyajlarını yapmıştır. Kardeş, 1988’den beri birçok sinema ve reklam filmleriyle dizilerin sanat ekibinde yer almış ve mayyözlükle beraber kuaförlük yapmıştır. 

 

Müzik hayatı 

Suzan Kardeş, 1992 yılında açtığı Bekriya ismindeki meyhanesini 12 işletti. Kardeş, kendi meyhanesinde mikrofonsuz olarak şarkılar söyledi. Akustik bir şekilde Rumeli türkülerini söyledi ve Sezen Aksu’nun yardımıyla birlikte Bekriya isimli sanat müziği albümünü çıkarmayı başardı. Kardeş, 1995’te Beşiktaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde saç ve makyaj yapmaya başladı. Kardeş, Türkiye İş Bankası reklamında yer alan Haluk Bilginer’e yaptığı Atatürk makyajı ile dikkatleri çekmiştir. 

 

Oyunculuk hayatı 

Suzan Kardeş, 1990 ve sonrasında filmlerde ve dizilerde yer aldı. Kardeş’in Çocuklar Duymasın’daki Kükrek Kadriye rolü ve Seksenler dizisindeki Fato Ana rolü akılları kazınmıştır. 



Son Güncelleme: 13.03.2021 20:18
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Suzan KardeşMakyözşarkıcıOyuncuÇocuklar DuymasınSeksenlerSezen Aksu
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