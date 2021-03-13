İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?

Suzan Kardeş, makyöz, şarkıcı ve aynı zamanda oyuncudur. 15 Nisan 1960’da Kosova’nın Mitroviça şehrinde yaşama gözlerini açmıştır. Kardeş, profesyonel iş hayatına 1982 yılında başlamıştır. 1982’de Hürriyet Gazetesi’nin fotoroman çekimlerindekilerin ve Şan Tiyatrosu’nun oyuncularının saç ve makyajlarını yapmıştır. Kardeş, 1988’den beri birçok sinema ve reklam filmleriyle dizilerin sanat ekibinde yer almış ve mayyözlükle beraber kuaförlük yapmıştır.
Müzik hayatı
Oyunculuk hayatı
Suzan Kardeş, 1990 ve sonrasında filmlerde ve dizilerde yer aldı. Kardeş’in Çocuklar Duymasın’daki Kükrek Kadriye rolü ve Seksenler dizisindeki Fato Ana rolü akılları kazınmıştır.
Son Güncelleme: 13.03.2021 20:18