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İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’un bu haftaki konuklarının arasında başarılı sanatçı Sümer Ezgü yer alıyor. Sanatçının sevenleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için Sümer Ezgü kimdir nerelidir kaç yaşındadır evli mi gibi pek çok soruyu araştırmaya başladı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:25
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
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Ezgü ile ilgili sorular araştırılmaya devam ediliyor. Ünlü türkücünün hayranları sanatçıya dair daha çok bilgi sahibi olmak istiyor.  En çok araştırılan soruların başında ise Sümer Ezgü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır gibi sorular yer alıyor. Soruların cevaplarını öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

Sümer Ezgü kimdir?

1960 yılında Burdur’da doğan şarkıcı annesi tarafından çerkes olmakla birlikte babası Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Ama aile kökenleri Burdur’da olmakla birlikte kendisi de bizzat Burdur’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Burdur’da tamamlamıştır. Ardından Ankara’da 19 Mayısıs Gençlik ve Spor Akademisi’nde eğitim almıştır. İlk evliliği Serap Ezgü’ den Ceren adında bir kızı bulunmaktadır. İkilinin evliliği 199 yılında sona ermiş ve Sümer Ezgü ikinci evliliğini Gülay Ezgü ile yapmıştır.

Müzik kariyerine ise profesyonel anlamda 1981 yılında TRT’de yer alması ile başladı. 1990 yılında “İlvanlım” adlı türküsüyle yılın derlemesi adındaki ödülüyle başarılı bir çıkış sağladı.

Ardından pek çok albüm de arka arkaya geldi. Yaptığı albümlerle halk müziğine önemli katkılar sağladı. Gelişen ve değişen müzik piyasasına daima uyum sağladı. 2014 yılında çıkardığı “Electro Türkü House” adlı albüm ise buna önek oldu.

Başarılı ve aktif bir müzik hayatından sonra sanatçı Antalya’ya yerleşerek sakin bir hayat yaşamaya başlamıştır. Antalya’da da boş kalmamış ve bir sanat akademisi açmıştır.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:25
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Sümer EzgüIbo ShowStar Tv
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