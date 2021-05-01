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İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle

İbo Show her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan İbo Show 24.yeni bölümüyle 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek. Keyifli anların yaşanacağı İbo Show son bölüm tek parça izleme ekranı merak ediliyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:01
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle
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9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programı her Cumartesi canlı yayınlarıyla Star TV’de yayınlanıyor. İbo Show programında her hafta sevilen isimler konuk olarak yer alıyor ve İbrahim Tatlıses ve konukları izleyicilere müzik şöleni yaşatıyor.

İbo Show 24.yeni bölümü ve yepyeni konuklarıyla Cumartesi günleri saat 20:00’de ekranlara geliyor. İzleyiciler İbo Show canlı yayın izlemek isteyen seyirciler İbo Show kesintisiz yeni bölümleri Star TV canlı yayın üzerinden takip edebiliyor.

İbo Show 24.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

İbo Show 24.bölüm konukları kim?

İbo Show’un 24.bölümünede fantezi müziğin sevilen ismi Ebru Yaşar ile pop müziğin önemli isimleri Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk olarak yer alacak.

İbo Show ilk bölüm çok izlenmişti

İbo Show’un ilk bölümünde Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki katılmıştı. Bu üç isim yıllar önce İbo Show’un son programına katılan isimlerdi. Bu isimlerin yanı sıra şarkılarıyla programa renk katan Sibel Can’da geceye damga vurmuştu.

İbo Show nerede çekiliyor?

İbo Show Star TV ekranlarından yayınlanıyor. Stüdyoda çekilen program İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi yakınlarındaki stüdyolarda çekilmektedir.

İbo Show yeni bölüm hangi gün, ne zaman?

İbo Show her hafta Cumartesi günü saat 20:00’de yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Programın 1 Mayısıs Cumartesi günü 24.yeni bölümü saat 20:00’de yayınlanacak.





Son Güncelleme: 01.05.2021 20:01
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Ibo ShowStar Tv
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