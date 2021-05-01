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İbo Show Simge Sağın kimdir, nereli? Simge Sağın kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının bu hafta yayınlanan bölümünün konuklarından birisi ise şarkıları ünlü olan sanatçı Simge Sağın konuk olacak. İbo Show Simge Sağın kimdir?, Simge Sağın evli mi? sorularının cevaplarını araştıran izleyenler için detaylar haberimizde yer almaktadır. 

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:57
İbo Show Simge Sağın kimdir, nereli? Simge Sağın kaç yaşında, evli mi?
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Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının bu hafta yayınlanan bölümünün konuklarından birisi ise şarkıları ünlü olan sanatçı Simge Sağın konuk olacak. Asıl çıkışını Miş Miş isimli şarkısı ile yakalayan Simge Sağın Öpücem isimli şarkısı ile de büyük yankı uyandırmıştır. 

Simge

Sağın

kimdir?

 

8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Simge Sağın, lise eğitiminden sonra babasının da teşviki ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi almıştır. Konservatuvarı'nda öğrenciyken birçok sanatçının vokalistliğini yapan Simge Sağın 2011 yılında Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı isimli bir EP ile çıkış yapmıştır. 2015 yılında çıkardığı Miş Mış isimli şarkısı ile televizyon ve radyolarda en çok çalınan şarkılar listesinde baş sıralara çıkan Simge Sağın Türkiye'de MusicTopTR Resmi Listesi'nde dört hafta üst üste birinci sırada kalmıştır. Daha sonra çıkardığı Yankı ve Ben Bazen isimli şarkılarıyla aynı listede ilk üçe giren Simge Sağın Öpücem isimli şarkısı ile tekrardan birinci sıraya yerleşmiştir. İlk albümü olan Ben Bazen'i 2018 yılında yayımlayan ve müzik eleştirmenleri sen büyük övgü alan Simge Sağın, 2015 yılında en çok çalınan sanatçı oldu. Simge Sağın iki kere Altın Kelebek Ödülü ve üç kez Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak üzere birçok ödül almıştır. 




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
Simge SağınIbo Show
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