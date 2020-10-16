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İbo Show seyirci olarak programa katılmak için nasıl başvuru yapılır? Star TV İbo Show seyirci başvuru formu

İbo Show Star TV ekranlarında yeni yayın döneminde ekranlara dönüyor. İbo Show'u canlı olarak izlemek isteyen kişiler programa katılmak için nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. İbo Show'da seyirci olmak isteyen kişiler başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.

16 Ekim 2020 Cuma 15:52
İbo Show seyirci olarak programa katılmak için nasıl başvuru yapılır? Star TV İbo Show seyirci başvuru formu
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Bir döneme damga vurmayı başaran programlarından olan İbo Show Star TV ile ekranlara geri dönüyor. İbo Show’da eski format devam edecek ve programa seyirciler katılabilecek. İbo Show’a katılmak isteyen seyircilerin öncelikle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Star TV’de yayınlanacak olan programa seyirci olmak için başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvurular kanalın açmış olduğu intenet sitesi üzerinden yapılabiliyor. İbo Show başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor.

İbo Show Başvuru Formu

İbo Show’da seyirci olmak için öncelikle başvuru formlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Formda İbo Show’da seyirci olmak isteyen kişilerin genel bilgileri yer almaktadır. Bunun için form içerisinde bazı sorular yöneltilmektedir.

Başvuru formunda seyirci adaylarının isim ve soy isim bilgileri, telefon numarası, doğum tarihi, ikametgah adresi gibi bölümler yer almaktadır. Adaylar seyirci formunda yer alan bölümleri doldurmalı ve programın gerekli bilgilendirmelerini almalıdır.

İbo Show Başvuru Formunda Nelere Dikkat Edilmelidir?


Adayların İbo Show formunda dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Formda yer alan bölümler dikkatli bir şekilde incelenmeli ve form bu bilgiler ışığında doldurulmalıdır. Başvuru formundaki alanlar doldurulurken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etmelidir.

Telefon numarası veya intenet adresi gibi bilgiler doldurulurken harflerin yazımına dikkat edilmelidir. Başvurular kanalın resmi intenet sitesinden yapılmalıdır. Ekstra sitelerden başvuru yapılmamalıdır. Başvuru formu doldurulduktan sonra doğru mail adresine gönderme yapmak gerekir.

İbo Show Seyirci Şartları Nelerdir?

İbo Show’da seyirci olabilmek için öncelikle başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişilerin katılımı için aile bireylerinden onay alınmalıdır.

İbo Show’da seyirci olacak kişilerin sağlık durumunun iyi olması ve herhangi bir salgın hastalığa bulaşmamış olması gerekmektedir. İbo Show seyircileri programın çekildiği stüdyoya yabancı, zararlı, yanıcı, kesici, delici aletlerle giremezler. Programa katılan kişiler İbo Show’un akışına uygun hareketlerde bulunmalıdır.

İbo Show Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

İbo Show yöneticileri başvuru formunu dolduran ve gerekli şartları sağlayan kişileri stüdyoya kabul etmektedir. İbo Show başvuru formu için Star TV’nin resmi intenet sitesinden programın bölümü seçilerek başvuru formu doldurulabilir.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 15:52
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Ibo ShowStar Tv
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