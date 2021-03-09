İbo Show sevenlerini üzecek haber! İbo Show final mi yapıyor?

Uzun yıllar boyunca Star TV ekranlarında İbo Show programı ile buluşan İbrahim Tatlıses 2011 yılında silahlı saldırıya uğramış bu saldırı sebebi ile uzun süre tedavi altında kalmıştı. Yakın zamanda İbo Show ile ekranlara yeniden dönen İbrahim Tatlıses Cumartesi akşamları saat 20.00’da izleyicilerle buluşuyordu.

Programın sevenlerini üzecek haber!

Bir süredir yeniden izleyici ile buluşan programın Cumartesi günleri diğer yapımlar karşısında düşük reytinglerde kaldığı öğrenildi. Cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi diziler karşısında sekizinci sırada yerini alan program düşük reytinglerden muzdarip.

Programın reytinglerde üst sıralara çıkmaması halinde programın final yapma ihtimali doğabilir. Konuyla ilgili henüz İbrahim Tatlıses’ten herhangi bir açıklama ise yapılmış değil.