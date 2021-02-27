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İbo Show Sevcan Orhan kimdir, nereli? Sevcan Orhan kaç yaşında, evli mi?

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan ‘İbo Show’ ‘a katılan konuk oyuncular arasında Türk halk müziğinin yeni kuşak temsilcileri arasında yer alan Sevcan Orhan programa katılacak. Sevcan Orhan’ın kim olduğunu merak eden izleyiciler araştırmalara koyuldu. İşte Sevcan Orhan hakkında bilgiler

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:45
İbo Show Sevcan Orhan kimdir, nereli? Sevcan Orhan kaç yaşında, evli mi?
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16 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu Sevcan Orhan aslen Erzincanlıdır. Küçük yaşlarda babasının bağlama çalmasından esinlenerek müzik hayatına başlayan Orhan daha sonra özel müzik okuluna giderek bağlama, solfej, nota eğitimleri ve repertuar dersleri almıştır. Orta okul ve lise eğitimi başarıyla tamamlayan Orhan, lise zamanında Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması’nda 3. olmuştur.

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde okuyarak mezun olan başarılı türkücü bölümünden 3.olarak  mezun olmuştur.

Üniversitede ‘Nenni Bebek’ albümü sırasında çıkararak ün kazanan Orhan, yedi yıldır eğitim aldığı müzik okulunda ders vermeye başlamıştır.

2006 yılında TRT, İNT, TRT TÜRK,TRT AVAZ kanallarında uzun yıllar çalışarak yayın hayatı yapan Orhan  önemli programların sunuculuğunu üstlenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesinde üslup ve repertuar dersleri veren başarılı sanatçı daha sonra yurtdışına atılarak orada konserler ve festivallerde yer aldı. Genç yaşında birçok ödüllere layık görülen Orhan, hayatı boyunca müzikten kopmayarak ülkemize çeşitli ödüller vererek gururlandırmıştır.

2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenen Orhan’ın çocuğu bulunmamaktadır.

Sevcan Orhan’ın albümleri

1999 - Yağmur Gözyaşım

2000 - Nenni Bebek

2003 - Bir Türküydü Yaşamak

2008 - Adı Aşk

2011 - Zemheriden Ötesi Bahar

2014 - Düşten Gerçeğe

 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
Sevcan OrhanTürk Halk MüziğiIbo Show
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