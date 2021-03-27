İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’a bu hafta önceden Türk Sanat Müziği alanında birincilik ödülü alan Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Sami Özer konuk oluyor. Vatandaşlar ise hem ülkemizde hem de dünyada birçok etkinlikte sahneye çıkan başarılı sanatçı Sami Özer hakkında araştırma yapıyor.

Sami Özer kim?

Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı olan Sami Savni Özer, 1950 yılı İstanbul doğumludur. Özer küçük yaşlarında tasavvuf müziği ile tanışmış ve o zamanların ünlü bestekarları arasında olan Amir Ateş’in aracılığı ile Emin Ongan kendisini öğrenciliğe kabul etmiştir. 13 sene Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Klasik Türk Müziği eğitimleri görmüş, eğitimini tamamladıktan sonra Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği’nden oluşan geniş bir repertuvar sahibi olmuştur. 1974 yılında düzenlenen “Altın Ses” isimli yarışmada, Türk Sanat Müziği alanında 1. olmuştur. İlerleyen senelerde TRT’nin açtığı sözleşmeli sanatçı sınavında başarı göstererek belli bir dönem İstanbul Radyosu’nda çalışmıştır.

1985 yılında Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nda Cerrahi Dergahı’nın lideri Sefer Dal’la beraber uzun bir dönem çalışmıştır. “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminin müzikleri, “Bu Ne Biçim Hikaye Böyle”, “Fırtınalar” adlı parçalarını Mazhar Alanson ile birlikte söylemiştir. Fahir Atakoğlu’nun farklı çalışmalarında da yer almıştır. Sami Özer, hem ülkemizde hem de dünyada birçok etkinliğe katılarak sahne almıştır.

Sami Özer’in parçaları