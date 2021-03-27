İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’a bu hafta önceden Türk Sanat Müziği alanında birincilik ödülü alan Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Sami Özer konuk oluyor. Vatandaşlar ise hem ülkemizde hem de dünyada birçok etkinlikte sahneye çıkan başarılı sanatçı Sami Özer hakkında araştırma yapıyor.
Sami Özer kim?
1985 yılında Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nda Cerrahi Dergahı’nın lideri Sefer Dal’la beraber uzun bir dönem çalışmıştır. “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminin müzikleri, “Bu Ne Biçim Hikaye Böyle”, “Fırtınalar” adlı parçalarını Mazhar Alanson ile birlikte söylemiştir. Fahir Atakoğlu’nun farklı çalışmalarında da yer almıştır. Sami Özer, hem ülkemizde hem de dünyada birçok etkinliğe katılarak sahne almıştır.
Sami Özer’in parçaları
- İnliyoruz Hasretinle
- Hu
- Ey Allahım (1-2-3)
- Divane Gönlüm