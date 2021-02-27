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İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?

Cumartesi günleri Star TV’de izleyici ile buluşan İbo Show, tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan İbo Show’un bu haftaki konuklarından bir tanesi Safiye Soyman. Biz de bu haberimizde, Safiye Soyman’ın hayatını sizler için derledik. İşte Safiye Soyman ile ilgili bilgiler...

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:37
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
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Uzun bir sürenin ardından ekranlara dönen İbo Show, tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi akşamları Star TV’de yayınlanan programa izleyiciler büyük ilgi gösteriyor. İbrahim Tatlıses’in sunumuyla gerçekleşen programa her hafta farklı isimler konuk oluyor. Bu hafta konuk olacak isimlerden bir tanesi de ünlü isim Safiye Soyman. Programın takipçileri ise Safiye Soyman’ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu merak ediyor, bu konuda araştırmalar yapıyor. İşte Safiye Soyman’ın hayatı...

Safiye Soyman’ın hayatı

1961 senesinde hayata gözlerini açan Safiye Soyman, Bolu doğumludur. Babası hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulü olarak evlenmiştir. Bu evliliği sırasında eşinden gizli bir şekilde ortaokul sınavlarına hazırlanan Soyman, aynı zamanda daktilo kursuna gitmiş ve bu konuda eğitim almıştır. Bu eğitimlerinin ardından liseye de hazırlanan Soyman, liseyi bitirdikten sonra İmar İskan Bakanlığı’nda işe başlamıştır ve genel müdürün sekreterliğini yapmıştır.

Eşinin kumar bağımlılığı yüzünden evliliği iyi gitmeyen Soyman, 1985 senesinde eşinden boşanmıştır. Bu evliliğinden iki çocuğu olan Soyman, 1999 senesinde Faik Öztürk ile yaşamaya başlamıştır ve günümüzde hala Faik Öztürk ile beraberdir. 1990 senesi itibariyle müziğe başlayan Soyman, single ve albüm çıkarmıştır.

Bazı albümleri

Hesabım Var

Bahse Girerim

Söz Veriyorum

Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

Hani Gittin Ya

İkinci Bahar

İşte Benim Dünyam

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Son Güncelleme: 27.02.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
Safiye SoymanIbo Showİbrahim TatlısesStar Tv
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