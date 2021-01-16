İbo Show Sabahat Akkiraz kimdir, nereli? Sabahat Akkiraz kaç yaşında, evli mi?

1955 Sivas doğumlu olan Türk Halk Müziğini sanatçısı Sabahat Akkiraz müzik ile buluşmasını ailesinden görerek etkilendiğini söyledi. Babasının büyük destekçisi olduğunu her defasında dile getiren sanatçı müziğe duyduğu ilgiyi çok küçük yaşlarda fark ederek Türkiye ve birçok Avrupa ülkelerinde adını duyurarak ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Sanata yönelmesinde ilkokul öğretmeninin öncülük etmesini belirten Akkiraz küçük yaşlarda (13) Arif Sağ ve Orhan Gencebay sazları eşliğinde ilk kez 45’lik plağını Mahmut Erdal ile çıkardı.

Daha sonra Almanya’ya yerleşen Akkiraz eğitimini orada tamamladıktan sonra müzikten hiç kopmayarak ünlü isimler ile tanışarak destek gördü. İlk profesyonel albümünü 1983’te çıkararak büyük başarıya imza atan usta sanatçı Musa Eroğlu ile ‘Şafak Söktü’ albümü adıyla giriş yaptı.







Arif Sağ ile çalışarak birçok albüme imza atan başarılı sanatçı genellikle albümlerinde kendi derlemesi üzerine yaptığı türküleri seslendirdi. Farklı türkü seslendirmeleri olan sanatçının birçok arşivleri bulunuyor. 1999 yılında Queen Elizabeth Hall’de ‘Womens Of Tradition projesi ile Türkiye’yi temsil ederek büyük başarılara imza attı.

Fransız Kültür Bakanlığı tarafından davet edilen Akkiraz 2000’li yıllarda Fransa’da 3 büyük konser verdi. Farklı ülkelere de açılan usta sanatçı Fransa’dan sonra Hollanda’ya giderek 5 konser verdi.





Orient Expressions’un hazırladığı ve Doulemoon tarafından yayınlanan en önemli albümü ‘Külliyat’ ise World Music Chart’da altıncı sırada yer alarak hayranlık uyandırmayı başardı. Toplam 16 ülkede basılan ‘Külliyat’ albümünün asıl özelliği elektronik müziğin en iyi albümü olarak kabul edilmekte.



Türk Sanat Müziğine ara veren Akkiraz 2011 yılında 24.dönem TBMM seçimlerine de adaylığını koyarak siyasete de atıldı. İstanbul 3. Bölge CHP milletvekilliği yaptı.





Usta sanatçının albümleri;

1982 – Gül Yüzlü Sevdiğim

1983 – Şafak Söktü

1984 – İnsana Muhabet Duyalı

1985 – Bir Gerçeğe Bel Bağladım

1986 – Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz

1989 – Deli Gönül – Bu Sene

1988 – Fazilet

1990 – Bendeki Yaralar

1992 – Yalan Dünya

1993 – Dostların Anısına

1994 – Dağlar Kardeşimi Geri Verin

1996 – Yiğit İnsanların Türküleri

1997 – Türkülerle Gide Gide

1999 – Yüreğimin Sesi Sabrın Türküleri

2000 – Deli Derviş

2001 – Chante Alevite/ Alawite Singing – Long Distance

2002 – Lamekan

2002 – Konserler

2003 – Kaygusuz

2006 – Seyran

2006 – Külliyat/ Sabahat Akkiraz Featuring Orient Expressions

2007 – Türkü Hayattır

2010 – Dillerdeki Türküler/Live

2010 – Yine mi Figan Var Dostların Anısına …

2011 – Seçmeler