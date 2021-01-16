İbo Show Sabahat Akkiraz kimdir, nereli? Sabahat Akkiraz kaç yaşında, evli mi?

1955 Sivas doğumlu olan Türk Halk Müziğini sanatçısı Sabahat Akkiraz müzik ile buluşmasını ailesinden görerek etkilendiğini söyledi. Babasının büyük destekçisi olduğunu her defasında dile getiren sanatçı müziğe duyduğu ilgiyi çok küçük yaşlarda fark ederek Türkiye ve birçok Avrupa ülkelerinde adını duyurarak ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Sanata yönelmesinde ilkokul öğretmeninin öncülük etmesini belirten Akkiraz küçük yaşlarda (13) Arif Sağ ve Orhan Gencebay sazları eşliğinde ilk kez 45’lik plağını Mahmut Erdal ile çıkardı.
Daha sonra Almanya’ya yerleşen Akkiraz eğitimini orada tamamladıktan sonra müzikten hiç kopmayarak ünlü isimler ile tanışarak destek gördü. İlk profesyonel albümünü 1983’te çıkararak büyük başarıya imza atan usta sanatçı Musa Eroğlu ile ‘Şafak Söktü’ albümü adıyla giriş yaptı.
Arif Sağ ile çalışarak birçok albüme imza atan başarılı sanatçı genellikle albümlerinde kendi derlemesi üzerine yaptığı türküleri seslendirdi. Farklı türkü seslendirmeleri olan sanatçının birçok arşivleri bulunuyor. 1999 yılında Queen Elizabeth Hall’de ‘Womens Of Tradition projesi ile Türkiye’yi temsil ederek büyük başarılara imza attı.
Fransız Kültür Bakanlığı tarafından davet edilen Akkiraz 2000’li yıllarda Fransa’da 3 büyük konser verdi. Farklı ülkelere de açılan usta sanatçı Fransa’dan sonra Hollanda’ya giderek 5 konser verdi.
Orient Expressions’un hazırladığı ve Doulemoon tarafından yayınlanan en önemli albümü ‘Külliyat’ ise World Music Chart’da altıncı sırada yer alarak hayranlık uyandırmayı başardı. Toplam 16 ülkede basılan ‘Külliyat’ albümünün asıl özelliği elektronik müziğin en iyi albümü olarak kabul edilmekte.
Türk Sanat Müziğine ara veren Akkiraz 2011 yılında 24.dönem TBMM seçimlerine de adaylığını koyarak siyasete de atıldı. İstanbul 3. Bölge CHP milletvekilliği yaptı.
Usta sanatçının albümleri;1982 – Gül Yüzlü Sevdiğim
1983 – Şafak Söktü
1984 – İnsana Muhabet Duyalı
1985 – Bir Gerçeğe Bel Bağladım
1986 – Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz
1989 – Deli Gönül – Bu Sene
1988 – Fazilet
1990 – Bendeki Yaralar
1992 – Yalan Dünya
1993 – Dostların Anısına
1996 – Yiğit İnsanların Türküleri
1997 – Türkülerle Gide Gide
1999 – Yüreğimin Sesi Sabrın Türküleri
2000 – Deli Derviş
2001 – Chante Alevite/ Alawite Singing – Long Distance
2002 – Lamekan
2002 – Konserler
2003 – Kaygusuz
2006 – Seyran
2006 – Külliyat/ Sabahat Akkiraz Featuring Orient Expressions
2007 – Türkü Hayattır
2010 – Dillerdeki Türküler/Live
2010 – Yine mi Figan Var Dostların Anısına …
2011 – Seçmeler