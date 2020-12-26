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İbo Show Saba Tümer kimdir, nereli? Saba Tümer kaç yaşında, gerçek adı nedir?

Gülmesiyle aklımızda kalan Saba Tümer İBO SHOW ‘a konuk oldu. Saba Tümer Kimdir? Saba Tümer kaç yaşında?

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:03
İbo Show Saba Tümer kimdir, nereli? Saba Tümer kaç yaşında, gerçek adı nedir?
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Başarılı televizyoncu Saba Tümer 5 Aralık 1970 doğumludur. İzmir Alsancak’ta dünyaya gelen Saba Tümer Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü okudu. Diksiyon dersi alarak kendini geliştirmek için uğraşan Saba; EGE TV’de 6 ay kadar spikerlik yaptı.1997 yılında NTV’de günlük haberleri sunarak devam ederken NTV sayesinde birçok kişi onu tanıdı. Daha sonra SHOW TV geçerek dış haber sorumlusu olarak çalışmaya devam etti.
Bu süreçte “En İyi Kadın Haber Spikeri” ünvanı kazandı. Hayatını oldukça dolu geçiren Saba Tümer okuduğu bölümle alakalı birçok çalışmalara imza atarak kendini geliştirmeye devam etmekte.




Son Güncelleme: 26.12.2020 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Saba TümerIbo Show
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