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İBO Show programına seyirci olarak nasıl katılırım? Star TV İBO Show seyirci başvuru formu

Star TV İbo Show programına seyirci olarak nasıl katılabilmek için gerekenler araştırılmaya başlandı. İbo Show seyirci başvuru formu ve merak edilenler.

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:03
İBO Show programına seyirci olarak nasıl katılırım? Star TV İBO Show seyirci başvuru formu
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Türkiye’nin izlerken eğlendiren programı İbo Show, Star TV ekranlarında yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz yayın hayatına başlamadan izleyicilerin heyecanla beklediği İbo Show, 9 yıl aradan sonra ekranlara gelecek. Hüzün, eğlence ve müziğe doyurmaya hazırlanan programı canlı canlı izleyebilmek için seyirci başvurusu yapılabiliyor.

İbo Show ilk özel bölümünde kötü gününde ağırladığı konuklarını yeniden ekranlara getirecek. Deniz Seki, Kutsi ve diğer ünlü isimleri yakından görebilmek için İbo Show seyirci başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.

İbo Show seyirci başvuru formu


İbo Show’da seyirci olabilmek için başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor. Form içerisindeki bilgileri doldurduktan sonra değerlendirme yapılacaktır.

Seyirci olmak için başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişilerin katılımı için aile fertlerinden onay alınması gerekiyor. Seyircilerin sağlık durumunun iyi olması, salgın hastalığa yakalanmamış olması gerekiyor.

İbo Show seyirci başvuruları https://www.startv.com.tr/izleyici-temsilcisi adresinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Star TvIbo Show
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