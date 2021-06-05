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İbo Show Özgür Alter kimdir, nereli? Özgür Alter kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Özgür Alter gerçek adı nedir?

Uzun aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile sevenleri ile buluştu. Her hafta farklı konuklar ağırlayan Tatlıses’in bu hafta ki konuğu Özgür Alter oldu. Fragmanı yayınlanan programın üzerine Alter hakkında meraklar çoğaldı. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:04
İbo Show Özgür Alter kimdir, nereli? Özgür Alter kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Özgür Alter gerçek adı nedir?
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1979 yılında Van’da dünyaya gelen Özgür Alter, müziğe olan ilgisini küçük yaşta keşfetti. 17 yaşında ilk bestesini yapan Alter müzik hayatına atıldı. Birçok şehirde sahnelere çıkan Özgür Alter, 2011 yılında ‘Ayda Hüzün’ adlı ilk albümünü yayınladı. Sesi ile beğeniler toplayan şarkıcı ismini duyurmaya devam ediyor.

2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılı ‘Repertuar’ isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu. Çalışmalarına devam eden Alter 2018 yılında ise ‘Efkar’ isimli albümünü dinleyicileriyle paylaştı. En son olarak güçlü sesi ile ‘Yakalım’ isimli çalışmasını yayınlayarak beğenileri topladı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
İbo Show KonukÖzgür Alter
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