İbo Show Özgür Alter kimdir, nereli? Özgür Alter kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Özgür Alter gerçek adı nedir?

1979 yılında Van’da dünyaya gelen Özgür Alter, müziğe olan ilgisini küçük yaşta keşfetti. 17 yaşında ilk bestesini yapan Alter müzik hayatına atıldı. Birçok şehirde sahnelere çıkan Özgür Alter, 2011 yılında ‘Ayda Hüzün’ adlı ilk albümünü yayınladı. Sesi ile beğeniler toplayan şarkıcı ismini duyurmaya devam ediyor.

2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılı ‘Repertuar’ isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu. Çalışmalarına devam eden Alter 2018 yılında ise ‘Efkar’ isimli albümünü dinleyicileriyle paylaştı. En son olarak güçlü sesi ile ‘Yakalım’ isimli çalışmasını yayınlayarak beğenileri topladı.