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İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olacak olan Orhan Hakalmaz’ın kim olduğu merak edildi. Peki İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? detaylar haberimizde yer almaktadır.

27 Mart 2021 Cumartesi 20:20
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
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Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olacak olan Orhan Hakalmaz’ın kim olduğu merak edildi. Aslen Bayburtlu olan ama Samsun’da doğup büyüyen Orhan Hakalmaz 6 yaşındayken babası tarafından keşfedilmiştir. Orhan Hakalmaz 8 yaşında katıldığı bir müzik yarışmasında birinci olmuştur.  

Orhan Hakalmaz kimdir?

10 Kasım 1964 tarihinde Samsun’da doğan Orhan Hakalmaz aslen Bayburtludur. 6 yaşındayken müziğe olan ilgisi ile barası tarafından keşfedilen Orhan Hakalmaz 8 yaşında katıldığı Karadeniz Altınses Yarışması’nda birinci olmuştur. 12 yaşında İstanbul Radyosu Amatör Ses İmtihanına girerek bant yapma hakkı elde etmiştir. İstanbul Radyosu’nda Çocuk Saati’ isminde programa katılarak türkü söyleyip, bağlama çalan Orhan Hakalmaz 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk müziği Devlet Konservatuarı’nda okudu. Konservatuarda Nida Tüfekçi’nin ve birçok önemli hocaların öğrencisi olma şansı bulan Orhan Hakalmaz 1988 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Orhan Hakalmaz 1991 yılında ise İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü THM Alanı’nda yüksek lisans yapmıştır. "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adındaki tez çalışmasını bitiren Orhan Hakalmaz, 1994 tarihinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Korosu'nda şef Neriman Tüfekçi'nin yardımcılığını ve şefliğini üstlenmiştir. TRT Radyosu'nun THM konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer alan Orhan Hakalmaz, 2000’de İTÜ'deki görevinden ayrılmıştır. Orhan Hakalmaz'ın 12 Eylül 2008 tarihinde doğduğu Samsun’un Kadifekale mahallesi Kocatepe sokağın ismi, Orhan Hakalmaz Sokağı olarak değiştirilmiştir. Hala sonser, TV ve stüdyo çalışmalarını sürdüren Orhan Hakalmaz, Özlem Hanım'la evliliğinden Ezgi ve Sinan adında iki çocuk sahibidir. 

Orhan Hakalmaz şarkıları 

Radyo 7, Akra FM ve Radyo 15'te radyo programları ve ATV, Kanal 7, Samanyolu TV, TRT-İNT, TRT-1, TRT Müzik ve Kral TV’de "Türkü Gecesi" adında 500'e yakın televizyon programı yapan Orhan Hakalmaz, 2002 yılında Karaman Türk Dil Bayramı'nda 'Türkçe'nin En İyi Kullanıldığı Program', 2003 yılında MGD'den 'Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı', 2005 yılında Kral TV'den 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı' ve Radyo 15'ten 'Yılın En Çok İstek Alan Sanatçısı' ödülleri gibi yüzlerce ödülün sahibi olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında konserler veren Orhan Hakalmaz, Destegül, Karatren, Türkü Yolu, Sevilir, Hediyem Olsun, Türküler Seni Bekler, Yalan Dünya, Türkü Yılı, Sevdam Sazım ve Aheste albümlerini piyasaya sürmüştür. 2003 yılında Hakalmaz Müzik adındaki kendi şirketini kuran Orhan Hakalmaz, 2007 yılında "Kent Ozanları"nın "Gönülden" adındaki albümünü yaptı. 2007’de, "İnsanı Yetiştiren Türküler 1" adındaki ilahi albümünü çıkaran Orhan Hakalmaz, 2018 yılında ise "Bu Vatan Bizim" adındaki albümünü piyasaya sürmüştür.



Son Güncelleme: 27.03.2021 20:20
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Orhan HakalmazOrhan Hakalmaz Kimdir?
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