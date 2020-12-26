İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?

İbo Show'a katılacağı kesinleşen Okan Bayülgen merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, İbo Show Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen kaç yaşında? sorularını araştırmaya başladı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:01
İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Takip Et:

Yıllar sonra ekranlara tekrar gelerek sevilen bir program haline gelen İbo Show yeni bölümüne katılacak konuklar belirlendi. Programa katılacağı kesinleşen Okan Bayülgen ise merak edilmeye başlandı. Oyunculuk, yönetmenlik, talk Show sunuculuğu, yapımcılık ve seslendirme sanatçılığı yapan Okan Bayülgen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Okan Bayülgen kimdir?

23 Mart 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Okan Bayülgen 1970 tarihinde anne ve babasının boşanması üzerine annesi ile yaşamaya başlamıştır. Annesi İsmet Görgün ile evlenen Okan Bayülgen daha sonrasında Görgün’ün talebi üzerine dava açılarak Görgün soyadını almıştır. 18 yaşını geçtikten sonra tekrar dava açarak babası olan Ümit Bayülgen’in soyadını alan Okan Bayülgen’in babası Ümit Bayülgen’de evlenerek Ozan ve Okşan isimlerinde kardeşleri olmuştur.

Okan Bayülgen’in hayatı

Galatasaray Lisesinde eğitimine devam ederken müzik ve edebiyat ile ilgilenmeye başlayan Bayülgen İstanbul’da eğitiminde ekonomik sorunlar yaşamaya başlayınca annesi tarafından Bodrum’a çağırılarak Bodrum Lisesine kayıt yaptırmıştır.

Bodrum’da yaşamak istemeyen Bayülgen tekrar İstanbul’a dönerek Şişli Lisesi’ne kayıt olmuştur ve 1984 yılında lise eğitimini tamamlamıştır.

Lise eğitimi sonrasında Fotoğraf eğitimi almak üzere Fransa’ya giden Okan Bayülgen Tours Üniversitesinde Hukuk ve Ekonomi Bilimleri bölümünü kazandı. İlk yılında fikir değiştiren Bayülgen aynı üniversitede Ekonomi bölümüne kayıt yaptırdı.

Bir yıl Ekonomi okuduktan sonra tekrar fikir değiştiren Bayülgen Türkiye’ye kesin dönüş yaparak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümü sınavlarına girdi ve başarılı oldu. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesinden mezun olan Okan Bayülgen yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

Satel TV’de klip yayınları ile televizyonculuğa başlayan Bayülgen ATV’de ki Gece Kuşu programı ile ünlendi. ATV ile yollarını ayırdıktan sonra 1997 yılında bacağından vurularak sektörden uzak kalan Bayülgen iyileştikten sonra 13 bölüm ekranlarda kalan Utanmaz Adam dizisinde görev alarak tekrar televizyon sektörüne giriş yaptı. Dizi sonrasında Kanal D ekranları ile Zaga programı sunuculuğuna başlayan Bayülgen farklı formatı ve tarzı ile televizyon tarihinin en uzun soluklu programını yaptı.

Zaga programını yaparken eğitime destek ve öğrencilerle NTV’de programlar yapan Okan Bayülgen NTV ile en son 2008 yılında yılbaşında Müjde Ar ile program yaptı.

Kanal D ekranlarında haftanın hemen her günü komedi ağırlıklı programla büyük ün kazanan Okan Bayülgen Medya Kralı programında videolar ve televizyonda yaşanan olayları değerlendirirken en sevilen programı Disco Kralı oldu. Müzik, sanat ve intenet konularında yürütülen program büyük beğeni toplamıştı.

2004 yılında yaptığı Herkes Bunu Konuşuyor programı ise perşembe akşamları yayınlanan ve akademi, müzik ve sanat konularında ünlenen isimlerle bir masa etrafında yapılan konuşma programıydı. Okan Bayülgen ilk defa komedi programı dışında bu programın sunuculuğunu yaptı.

2006 yılında Saba Tümer ile Haber Makinesi programını yapan Okan Bayülgen bu programda gündem haberlerini değerlendirdi. 2007 yılında ise yine NTV’de Bu Sizi İlgilendiriyor programını siyasi içerikli olarak yaptı.

Daha sonrasında 2008 yılında haftanın 4 günü yayınlanan ve Hakkı Devrim ile beraber yaptığı programda komedi unsurlarından uzak ciddi bir program gerçekleştiren Okan Bayülgen’in en tanındığı program ise yıllarca süren Disco Kralı oldu.

Okan Bayülgen’in özel hayatı

İlk evliliğini genç yaşta yapan Okan Bayülgen Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Zeyno Güvenç ile yaşadı. İkili çok geçmeden boşanma kararı aldı.

2008 yılında Şirin Ediger ile evlenen Okan Bayülgen’in İstanbul adında bir kızı vardır. Okan Bayülgen ve Şirin Ediger 2014 yılında boşanma kararı alarak ayrılmışlardır.

Okan Bayülgen’in rol aldığı tiyatrolar

Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006

Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997

Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowOkan BayülgenKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde?
İbo Show Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, gerçek adı nedir?
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterini Ali Toptaş canlandırıyor
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Yeni kimlik randevusu en kısa yoldan nasıl alınır?
Şerbetli tatlı Revani nasıl yapılır! Revani tatlısı tarifi!
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
İyi kurbanlık hayvan nasıl seçilir? İyi kurbanlık seçmek için yollar
Emekli maaşları ne zaman ve kaç TL artacak? Emekli maaşlarına 2020 yılı ikinci zam
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizi çekim seti hangi ilde?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Aralık 2020 Cumartesi
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.