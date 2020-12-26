İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?

Yıllar sonra ekranlara tekrar gelerek sevilen bir program haline gelen İbo Show yeni bölümüne katılacak konuklar belirlendi. Programa katılacağı kesinleşen Okan Bayülgen ise merak edilmeye başlandı. Oyunculuk, yönetmenlik, talk Show sunuculuğu, yapımcılık ve seslendirme sanatçılığı yapan Okan Bayülgen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Okan Bayülgen kimdir?

23 Mart 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Okan Bayülgen 1970 tarihinde anne ve babasının boşanması üzerine annesi ile yaşamaya başlamıştır. Annesi İsmet Görgün ile evlenen Okan Bayülgen daha sonrasında Görgün’ün talebi üzerine dava açılarak Görgün soyadını almıştır. 18 yaşını geçtikten sonra tekrar dava açarak babası olan Ümit Bayülgen’in soyadını alan Okan Bayülgen’in babası Ümit Bayülgen’de evlenerek Ozan ve Okşan isimlerinde kardeşleri olmuştur.

Okan Bayülgen’in hayatı

Galatasaray Lisesinde eğitimine devam ederken müzik ve edebiyat ile ilgilenmeye başlayan Bayülgen İstanbul’da eğitiminde ekonomik sorunlar yaşamaya başlayınca annesi tarafından Bodrum’a çağırılarak Bodrum Lisesine kayıt yaptırmıştır.

Bodrum’da yaşamak istemeyen Bayülgen tekrar İstanbul’a dönerek Şişli Lisesi’ne kayıt olmuştur ve 1984 yılında lise eğitimini tamamlamıştır.

Lise eğitimi sonrasında Fotoğraf eğitimi almak üzere Fransa’ya giden Okan Bayülgen Tours Üniversitesinde Hukuk ve Ekonomi Bilimleri bölümünü kazandı. İlk yılında fikir değiştiren Bayülgen aynı üniversitede Ekonomi bölümüne kayıt yaptırdı.

Bir yıl Ekonomi okuduktan sonra tekrar fikir değiştiren Bayülgen Türkiye’ye kesin dönüş yaparak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümü sınavlarına girdi ve başarılı oldu. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesinden mezun olan Okan Bayülgen yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

Satel TV’de klip yayınları ile televizyonculuğa başlayan Bayülgen ATV’de ki Gece Kuşu programı ile ünlendi. ATV ile yollarını ayırdıktan sonra 1997 yılında bacağından vurularak sektörden uzak kalan Bayülgen iyileştikten sonra 13 bölüm ekranlarda kalan Utanmaz Adam dizisinde görev alarak tekrar televizyon sektörüne giriş yaptı. Dizi sonrasında Kanal D ekranları ile Zaga programı sunuculuğuna başlayan Bayülgen farklı formatı ve tarzı ile televizyon tarihinin en uzun soluklu programını yaptı.

Zaga programını yaparken eğitime destek ve öğrencilerle NTV’de programlar yapan Okan Bayülgen NTV ile en son 2008 yılında yılbaşında Müjde Ar ile program yaptı.

Kanal D ekranlarında haftanın hemen her günü komedi ağırlıklı programla büyük ün kazanan Okan Bayülgen Medya Kralı programında videolar ve televizyonda yaşanan olayları değerlendirirken en sevilen programı Disco Kralı oldu. Müzik, sanat ve intenet konularında yürütülen program büyük beğeni toplamıştı.

2004 yılında yaptığı Herkes Bunu Konuşuyor programı ise perşembe akşamları yayınlanan ve akademi, müzik ve sanat konularında ünlenen isimlerle bir masa etrafında yapılan konuşma programıydı. Okan Bayülgen ilk defa komedi programı dışında bu programın sunuculuğunu yaptı.

2006 yılında Saba Tümer ile Haber Makinesi programını yapan Okan Bayülgen bu programda gündem haberlerini değerlendirdi. 2007 yılında ise yine NTV’de Bu Sizi İlgilendiriyor programını siyasi içerikli olarak yaptı.

Daha sonrasında 2008 yılında haftanın 4 günü yayınlanan ve Hakkı Devrim ile beraber yaptığı programda komedi unsurlarından uzak ciddi bir program gerçekleştiren Okan Bayülgen’in en tanındığı program ise yıllarca süren Disco Kralı oldu.

Okan Bayülgen’in özel hayatı

İlk evliliğini genç yaşta yapan Okan Bayülgen Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Zeyno Güvenç ile yaşadı. İkili çok geçmeden boşanma kararı aldı.

2008 yılında Şirin Ediger ile evlenen Okan Bayülgen’in İstanbul adında bir kızı vardır. Okan Bayülgen ve Şirin Ediger 2014 yılında boşanma kararı alarak ayrılmışlardır.

Okan Bayülgen’in rol aldığı tiyatrolar

Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006

Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997

Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989