İbo Show Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, evli mi?

Nuri Sesigüzel kimdir?

1943 Bilecik’te doğan Nuri Sesigüzel’in asıl soyadı Nuri Kaçtaş’tır. Müziğe olan sevgisi küçük yaşlardan başlayarak uzun yıllar devam ettiren Sesigüzel 13 yaşından itibaren Halk Müziğine gönül vermiştir. 14 yaşındayken saz çalmaya başlayan usta sanatçı daha sonra 1961 yılları sırasında İstanbul Radyosunun sınavlarına katılarak Radyo Sanatçısı oldu. Sevdiği mesleği profesyonel şekilde yürüten ve hizmet sunan Sesigüzel Plak şirketlerinin kendisini keşfetmesi üzerine 300’e yakın plak doldurdu. 1963 yılları sırasında sinema hayatına merhaba diyen Sesigüzel daha sonra çok farklı içeriklerle televizyon dünyasında yer aldı.



Nuri Sesigüzel’in oynadığı bazı dizi ve filmler