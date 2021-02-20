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İbo Show Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, evli mi?

STAR TV de yayınlanan Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez programı haline gelen ‘İBO SHOW’ her hafta farklı konukları çağırarak seyircisi ile buluşturuyor. Gelecek program katılacak olan Nuri Sesigüzel’in kim olduğu fragman sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Nuri Sesigüzel kimdir? Kaç yaşında?

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:17
İbo Show Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, evli mi?
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Nuri Sesigüzel kimdir?

1943 Bilecik’te doğan Nuri Sesigüzel’in asıl soyadı Nuri Kaçtaş’tır.  Müziğe olan sevgisi küçük yaşlardan başlayarak uzun yıllar devam ettiren Sesigüzel 13 yaşından itibaren Halk Müziğine gönül vermiştir. 14 yaşındayken saz çalmaya başlayan usta sanatçı daha sonra 1961 yılları sırasında İstanbul Radyosunun sınavlarına katılarak Radyo Sanatçısı oldu. Sevdiği mesleği profesyonel şekilde yürüten ve hizmet sunan Sesigüzel Plak şirketlerinin kendisini keşfetmesi üzerine 300’e yakın plak doldurdu. 1963 yılları sırasında sinema hayatına merhaba diyen Sesigüzel daha sonra çok farklı içeriklerle televizyon dünyasında yer aldı.


Nuri Sesigüzel’in oynadığı bazı dizi ve filmler

  • Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
  • Deli Deli Tepeli 1975
  • Bahtı Kara Yarim 1975
  • Başa Gelen Çekilir 1974
  • Züleyha 1973
  • Günahımı Çekeceksin 1970
  • Kaderin Oyunu 1970
  • Ham Meyva 1970
  • Bir Aşk Türküsü 1969
  • Dost Hançeri 1969


Son Güncelleme: 20.02.2021 20:17
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Anahtar Kelimeler:
Nuri SesigüzelIbo ShowHalk MüziğiSinemaRadyo Sanatçısı
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